اعتبار۱۰۰ میلیاردی خرید تجهیزات توانبخشی/ شناسایی معلولان روستایی

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال جاری برنامه ها و طرحهای زیادی در حوزه معلولان اجرایی می شود که مهمترین آن تامین تجهیزات وسایل توانبخشی این افراد است.

وی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط دولت برای تجهیزات توانبخشی معلولان مانند سمعک، واکر ، عصا، ویلچر و ... خبر داد و تاکید کرد: این اعتبار در نیمه اول سال ۹۴ تخصیص داده می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر ۱۵ درصد از افراد جامعه را معلولان تشکیل می دهند که با اعتبارات در نظر گرفته شده دیگر مشکلی برای وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی این افراد نخواهیم داشت.

وی از شناسایی معلولان در مناطق روستایی خبر داد و گفت: با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه معلولانی که در روستاها زندگی می کنند شناسایی شده اند و تحت پوشش خدمات و حمایتهای سازمان بهزیستی قرار می گیرند و همچنین معلولان نیازمند نیز تحت پوشش دریافت مستمری خواهند بود.

به گفته سخنگویی، در سال جاری این طرح در شهرهای کوچک نیز اجرایی می شود.