پایان نابینایی با کاشت قطب نمای دیجیتالی در سر

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی این پرسش تأمل برانگیز را مطرح می کنند که با فرض امکان کاشت چیزی شبیه یک قطب نمای دیجیتالی در سر، شاید دیگر لزوما نیازی به دیدن برای پیدا کردن مسیر و محیط اطراف نباشد.

به تازگی گروهی از محققان این ایده را در موش های آزمایشگاهی پیدا کرده اند. آنها قطب نمای دیجیتالی در سر موشهای نابینا کاشته اند که سیگنالهای ژئومغناطیسی را به مغز ارسال می کند. محققان در کمال شگفتی مشاهده کرده اند که موشها می توانند مسیر حرکتی خود را در مسیر پر و پیچ و خم پیدا کنند.

نتایج این پروژه جدید نشان داد که موشهای نابینا به سرعت یاد می گیرند که از یک حس کاملا جدید و غیرطبیعی برای داشتن زندگی بهتر استفاده کنند و حالا این نظریه مطرح می شود که آیا می توان روزی را تصور کرد که انسانهای نابینا نیز با استفاده از چنین استراتژی نوینی به زندگی عادی وارد شود؟ و به بیان دیگر نابینایی برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شود؟

آنها حتی ایده های جاه طلبانه تری در سر می پرورانند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا می توان از این فناوری جدید برای کمک به افراد سالم جهت برخورداری از حواس بیشتر استفاده کرد؟

یوکی اکیگایا از دانشگاه توکیو و مرد شماره یک این پروژه که از ایمپلنت 2.5 گرمی اش رونمایی کرده می گوید: من روزی را تصور می کنم که انسانها بتوانند با استفاده از حسگرهای مصنوعی، حواس بیشتری بیشتری پیدا کرده و قارد به درک مستقیم پرتوهای ماورای بنفش، امواج رادیویی و مافوق صوت و نظایر آنها شوند.