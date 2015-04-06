۷۰ هزار دانشجو در دانشگاههای آزاد مازندران تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، كيومرث نياز آذري در دیدار با استاندار مازندران، از حمايت همه جانبه استاندار از دانشگاههاي آزاد اسلامي استان تقدير کرد و گفت: استاندار مازندران نقش محوري خود را براي تامين آرامش، آسايش و امنيت پايدار استان انجام داده اما براي ارزيابي نتايج در محورهاي ديگر نياز به فرصت و زمان بيشتري است.

وي افزود: امروز مازندران براي پيشرفت و توسعه به همدلي و همزباني مردم و مسئولين نياز مبرم دارد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ساري اظهار داشت: در استان كارهای بسيار خوبي شكل گرفته و اميدوارم اين تيم با تجربه و كاري در استان سالها به فعاليت خود ادامه دهد.

دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي مازندران تصريح کرد: مديريت ارشد استان به دنبال آرامش و توسعه است و استاندار مازندران به دنبال رفع مشكل مردم و هدفش كارگشايي مردم است.

نياز آذري تاكيدكرد: تيم مديريتي استان بحران ديده و مجرب است و انصافا براي استان مفيد هستند من اميدوارم اين تيم مديريتي بيش از ۱۰ سال در استان حضور داشته باشند تا بتوانند با برنامه ريزي براي توسعه استان گام بردارند.

وی تاكيد كرد: نمي شود از استاندار در مدت دو سال و سه سال انتظار اقدامي برجسته داشت و بايد ثبات مديريت را در استان شاهد باشيم.

وي تصريح کرد: در طول نوروز ۹۴ تعداد هزار نفر از ظرفيت اقامتي دانشگاه آزاد ساري و ۱۵ هزار نفر از امكانات اقامتي دانشگاههاي آزاد اسلامي مازندران استفاده كردند ولي در استان بيش از ۱۰ ميليون نفر اقامت كردند كه بيانگر برنامه ريزي مناسب است.

نيازآذري در پايان گفت: قدمهاي بسيارخوبي در استان گرفته شده است و اميدوارم اين روند در استان تداوم يابد.