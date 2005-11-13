شناخت كافي از سه عضو هيات مديره ندارم / منتظر تصميم هيات مديره هستم / دغدغه اصلي هيات مديره بايد تامين منابع مالي باشد

به گزارش خبرنگار" مهر" علي پروين كه در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان باشگاه پرسپوليس با خبرنگاران گفت و گو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود: اميدوارم با حمايت هاي مهندس علي آبادي و انتخاب هيات مديره قوي و كارآمد پرسپوليس به روزهاي اوج گذشته اش برگردد. خوشبختانه آقايان انصاريفرد و مايلي كهن از شاگردان خود من بوده اند اما از سه عضو ديگر شناخت چنداني ندارم.

علي پروين ادامه داد: هيات مديره اي كه انتخاب شده اند بايد براي رساند پرسپوليس به جايگاه اصلي اش از هيچ كوشش دريغ كنند و تمام توانشان را برروي تامين منابع مالي و مسائل اقتصادي باشگاه بگذارند.

سرمربي و مديرفني سرخپوشان در مورد ادامه فعاليت خودش در اين باشگاه گفت : همه چيز به تصميم هيات مديره بستگي دارد و ما هم منتظر تصميم جديد آنها هستيم. ضمن اينكه ابتدا بايد هيات مديره مديرعامل را انتخاب كند و بعد هم در مورد كادر فني تصميم گيري كند.

پروين درمورد افتتاح ساختمان جديد باشگاه پرسپوليس گفت : ما بعد از 35 تا 40 سال صاحب جا و مكاني شده ايم كه بسيار خوشحالم و اميدوارم با احداث يك باشگاه اختصاصي براي پرسپوليس اين تيم از تيم بودن خارج و به يك باشگاه واقعي تبديل شود.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس درمورد تعامل مديرعامل با وي گفت : اجازه بدهيد ابتدا مديرعامل مشخص شود تا بعد در اين مورد صحبت كنيم.

