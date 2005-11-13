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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۴۲

علي پروين در مراسم افتتاح ساختمان باشگاه پرسپوليس :

شناخت كافي از سه عضو هيات مديره ندارم / منتظر تصميم هيات مديره هستم / دغدغه اصلي هيات مديره بايد تامين منابع مالي باشد

شناخت كافي از سه عضو هيات مديره ندارم / منتظر تصميم هيات مديره هستم / دغدغه اصلي هيات مديره بايد تامين منابع مالي باشد

سرمربي و مديرفني تيم فوتبال پرسپوليس گفت: از پنج عضو جديد هيات مديره دو نفر شاگردان من بوده اند اما ازسه نفر ديگر شناختي ندارم.

به گزارش خبرنگار" مهر" علي پروين كه در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان باشگاه پرسپوليس با خبرنگاران گفت و گو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود: اميدوارم با حمايت هاي مهندس علي آبادي و انتخاب هيات مديره قوي و كارآمد پرسپوليس به روزهاي اوج گذشته اش برگردد. خوشبختانه آقايان انصاريفرد و مايلي كهن از شاگردان خود من بوده اند اما از سه عضو ديگر شناخت چنداني ندارم.
علي پروين ادامه داد: هيات مديره اي كه انتخاب شده اند بايد براي رساند پرسپوليس به جايگاه اصلي اش از هيچ كوشش دريغ كنند و تمام توانشان را برروي تامين منابع مالي و مسائل اقتصادي باشگاه بگذارند.

سرمربي و مديرفني سرخپوشان در مورد ادامه فعاليت خودش در اين باشگاه گفت : همه چيز به تصميم هيات مديره بستگي دارد و ما هم منتظر تصميم جديد آنها هستيم. ضمن اينكه ابتدا بايد هيات مديره مديرعامل را انتخاب كند و بعد هم در مورد كادر فني تصميم گيري كند.
پروين درمورد افتتاح ساختمان جديد باشگاه پرسپوليس گفت : ما بعد از 35 تا 40 سال صاحب جا و مكاني شده ايم كه بسيار خوشحالم و اميدوارم با احداث يك باشگاه اختصاصي براي پرسپوليس اين تيم از تيم بودن خارج و به يك باشگاه واقعي تبديل شود.
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس درمورد تعامل مديرعامل با وي گفت : اجازه بدهيد ابتدا مديرعامل مشخص شود تا بعد در اين مورد صحبت كنيم.

کد مطلب 252781

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