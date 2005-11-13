مسايل مربوط به توليد كنندگان موتور سيكلت در كميته صنايع بررسي مي شود

محمود ابطحي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به توليد سالانه يك ميليون دستگاه موتور سيكلت در كشورگفت: اين درحالي است كه متاسفانه هيچ گونه نظارتي بر توليد، فروش و استفاده از اين وسيله نقليه در كشور وجود ندارد.

وي افزود: واردات بي رويه قطعات موتورسيكلت، و مو نتاژ آنها موجب شده كه كارخانجات موتورسيكلت سازي با سالها تجربه و سرمايه گذاري دچار مشكل شوند.

رييس كميته صنايع مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به منظوربررسي مشكلات توليد كنندگان موتور سيكلت و رفع مشكلات ناشي از تردد اين وسايل نقليه ، كميته صنايع قصد دارد براي نخستين بارمشكلات آنها را بررسي كند.

وي حجم انبوه توليد،عدم نظارت بر بازار، مشكلات زيست محيطي و ترافيكي ناشي ازتردد اين گونه وسايل نقليه را از اولويت هاي كميته صنايع در سه شنبه هفته جاري مي باشد.

ابطحي خاطرنشان كرد: در اين جلسه از اتحاديه ها ، توليد كنندگان و مسوولين وزارت صنايع و معادن براي حضور در اين كميته دعوت بعمل آمد تا وزارت صنايع و معادن به ارايه برنامه ها و استراتژي مورد نظر خود در اين زمينه بپردازند.