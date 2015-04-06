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۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۳۲

سرهنگ داودی خبر داد:

عامل تیر اندازی به یک طلافروشی در پلدختر دستگیر شد

عامل تیر اندازی به یک طلافروشی در پلدختر دستگیر شد

پلدختر - رئیس پلیس شهرستان پلدختر از دستگیری عامل تیراندازی خیابان اصلی شهر پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پلدختر گفت: فردی در تاریخ ۲۶  دیماه سال گذشته شبانه اقدام به تیراندازی کرده و یک مغازه طلا فروشی واقع در خیابان امام خمینی(ره) را با اسلحه مورد اصابت گلوله قرار داده بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رسیدگی فوری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ و  آگاهی نیروی انتظامی پلدختر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت: تیم تلفیقی کلانتری ۱۱ و آگاهی شهرستان با کارهای اطلاعاتی گسترده موفق شدند در عملیاتی غافل‌گیرانه عامل تیراندازی را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ داودی افزود: متهم به منظور سیر مرحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان پلدختر معرفی شد.

وی با تاکید بر برنامه های پلیس در زمینه تشدید برخورد با متخلفان طی سالجاری، از مردم خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 2527880

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