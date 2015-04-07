احتمال واگذاری امتیاز وحدت قم/ حضور فوتسال بانوان در لیگ یک کشور

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه هیئت قوتبال استان قم بر مبنای ادامه حضور وحدت در لیگ آزادگان استوار است و قصد داریم این تیم را به بخش خصوصی که توانایی پشتیبانی مالی این تیم را داشته باشد واگذار کنیم.
وی افزود: در صورتی که بخش خصوصی برای در اختیارگیری وحدت قدمی برندارد این تیم را به فروش میرسانیم البته در آن صورت نیز، وحدت از قم خارج نمیشود و مسابقات آن در خانه برگزار میشود.
رئیس هیئت فوتبال استان قم درباره حضور تیم فوتسال بانوان قم در لیگ دسته اول کشور گفت: تیم فوتسال بانوان قم در دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول کشور از ۲۷ فروردین در آمل به میدان میرود در حالی که در دور رفت نتایج خوبی نگرفته و در دور برگشت با شرایط کنونی کار سختی در پیش دارد.
بهرامی بیان داشت: برخی از مربیان فوتسال بانوان قم برای در اختیار گذاشتن بازیکنان تأثیرگذار خود برای تیم لیگ یکی قم، همکاری نمیکنند و هیئت فوتبال با این مربیان برخورد میکند زیرا در این شرایط، پای منافع ورزش قم در میان است و از این موضوع به سادگی گذر نمیکنیم.
وی درباره برگزاری مسابقات لیگهای پایه استان در سال ۹۴ عنوان کرد: در صورتی که ورزشگاه شهید حیدریان برای برگزاری مسابقات داخلی استان در اختیار هیئت فوتبال استان قم قرار گیرد مسابقات لیگهای پایه قم در سال ۹۴ برای نخستین بار به صورت رفت و برگشت برگزار میشود.
فوتبال قم از نظر کیفی با جهشی قابل توجه روبرو میشود
رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: در ۴ سال آینده فوتبال قم از نظر کیفی با جهشی قابل توجه روبرو میشود زیرا در سالهای اخیر سرمایه گذاری خوبی روی ردههای سنی پایه انجام شده و بازیکنان نخبه زیادی در ردههای سنی ۱۲ تا ۱۵ سال شناسایی شدهاند و مشغول به فراگیری و تمرین هستند.
بهرامی افزود: ۴ تیم قمی در ردههای سنی نونهالان و جوانان مسابقات خود را در دور دوم مسابقات فوتبال پایه کشور اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت برگزار میکنند.
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