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۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۵۷

پس از انجام مذاکرات نهایی؛

برانکو سرمربی پرسپولیس شد/ ایوانکوویچ تماشاگر ویژه دیدار با النصر

برانکو سرمربی پرسپولیس شد/ ایوانکوویچ تماشاگر ویژه دیدار با النصر

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد. وی به عنوان جانشین حمید درخشان قرار است بعد از دیدار روز چهارشنبه سرخپوشان برابر النصر عربستان هدایت این تیم را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از مذاکراتی که امروز با محمدحسین نژادفلاح در استانبول ترکیه انجام داد به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد.

پس از آنکه حمید درخشان نتوانست نتایج قابل قبولی با پرسپولیس کسب کند و از سوی مسئولان باشگاه برکنار و در نهایت مجبور به استعفا شد، مذاکرات قائم مقام این باشگاه با سرمربی پیشین تیم ملی ایران از صبح امروز دوشنبه در استانبول ترکیه آغاز شد و در نهایت برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان اتخاب شد.

برانکو از بعدازظهر روز چهارشنبه وارد تهران خواهد شد و دیدار تیم های پرسپولیس و النصر را از نزدیک در ورزشگاه آزادی تماشا خواهد کرد. قرار است وی از روز پنجشنبه تمرینات سرخپوشان را زیر نظر بگیرد. در در دیدار برابر النصر حسین عبدی دستیار درخشان هدایت پرسپولیس را برعهده خواهد داشت.

به گفته یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس مشکل مالیاتی برانکو ایوانکوویچ برای حضور در ایران حل شده است.

کد مطلب 2527930

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