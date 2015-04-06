شکست فولاد صدرنشین و برد مس و نساجی/ مدعیان گروه «ب» متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور، بعد از ۲۳ روز تعطیلات نوروزی از عصر امروز دوشنبه با برگزاری ۸ مسابقه آغاز شد که در گروه «الف» تیم شهرداری اردبیل دست به کار بزرگی زد و در خانه برابر فولانوین صدرنشین این گروه به پیروزی رسید تا در صعود اهوازیها به لیگ برتر وقفه ایجاد کند.
در بوشهر هم یک مسابقه سرنوشتساز برگزار شد که مس کرمان با برتری مقابل ایرانجوان بوشهر در ثانیههای پایانی، ضمن حفظ جایگاهش در رده دوم این گروه، اختلاف خود با فولادصدرنشین را به ۶ امتیاز کاهش داد. در دیگر بازی مهم این گروه نساجی مازندران که از ۳ بازی قبلی تنها یک امتیاز گرفته، با ۲ گل نفت و گاز گچساران را شکست داد تا به وضعیت خود در جدول ردهبندی این گروه سروسامان دهد.
آلومینیوم هرمزگان هم در نبرد برای کسب جایگاه پنجم، با یک گل از سد گیتی پسند عبور کرد و جایگاه این تیم اصفهانی را بدست آورد و آنها را به رده هفتم فرستاد. استقلال اهواز هم با برتری مقابل تربیت نوین صدرنشین به رده ششم صعود کرد و سقوط یزدیها را به دسته دوم قطعی کرد. نبرد تیمهای پائین جدولی فجرسپاسی شیراز - نیروی زمینی تهران هم برنده نداشت تا هر دو تیم در پنج ضلعی پائین جدول باقی بمانند.
نتایج کامل دیدارهای هفته نوزدهم لیگ دسته اول از گروه «الف» به شرح زیر است:
* شهرداری اردبیل یک - فولاد نوین اهواز صفر
* فجرسپاسی شیراز صفر - نیروی زمینی تهران صفر
* نساجی مازنداران ۲ - نفت و گاز گچساران صفر
* آلومینیوم هرمزگان یک - گیتیپسند اصفهان صفر
* استقلال اهواز یک - تربیت نوین یزد صفر
* ایرانجوان بوشهر یک - مس کرمان ۲
جدول ردهبندی گروه الف:
۱- فولاد اهواز ۳۸ امتیاز
۲- مس کرمان ۳۲ امتیاز
۳- شهرداری اردبیل ۳۰ امتیاز
۴- نساجی مازندران ۲۹ امتیاز
۵- آلومینیوم هرمزگان ۲۸ امتیاز
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۱۱- نفت و گاز گچساران ۱۹ امتیاز
۱۲- تربیت نوین یزد ۹ امتیاز
در گروه «ب» که رقابت بسیار نزدیکی در بالای جدول در جریان بوده و هنوز مشخص نیست کدام تیم مستقیما به لیگ پانزدهم میرسد، دو تیم مدعی صنعت نفت و مس رفسنجان برابر هم به میدان رفتند که آبادانیها شکست را با تساوی یک بر یک عوض کردند. با این نتیجه مس همچنان در رده نخست این گروه باقی ماند.
همچنین در مسابقه مهم دیگر این گروه، پارسه تهران و سیاهجامگان در خانه به تساوی بدون گل رسیدند تا تغییری در جایگاه آنها در جدول رخ ندهد. پاس هم در کرمانشاه باخت یک بر صفر را با تساوی عوض کرد تا جایگاهش در رده دوم را حفظ کند.
داماش گیلان هم در خانه گلگهر سیرجان به پیروزی یک بر صفر دست یافت تا به وضعیت در جدول این گروه سروسامان دهد. دیدار دو تیم فولاد یزد - شهرداری بندرعباس هم برنده نداشت تا هر دو تیم در بین تیمهای پائین جدول باقی ماندند.
نتایج کامل دیدارهای هفته نوزدهم لیگ دسته اول از گروه «ب» به شرح زیر است:
* گلگهر سیرجان صفر - داماش گیلان یک
* فولاد یزد صفر - شهرداری بندرعباس صفر
* پارسه تهران صفر - سیاهجامگان صفر
* راهیان کرمانشاه یک - پاس همدان یک
* صنعت نفت آبادان یک - مس رفسنجان یک
جدول ردهبندی گروه ب:
۱- مس رفسنجان ۳۳ امتیاز - تفاضل گل ۶+ (یک بازی بیشتر)
۲- پاس همدان ۳۳ امتیاز - تفاضل گل ۵+ (یک بازی بیشتر)
۳- صنعت نفت آبادان ۳۲ امتیاز - تفاضل گل ۸+
۴- سیاهجامگان مشهد ۳۲ امتیاز - تفاضل گل ۸+
۵- پارسه تهران ۳۲ امتیاز - تفاضل گل ۵+
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۱۰- راهیان کرمانشاه ۱۹ امتیاز (یک بازی بیشتر)
۱۱- شهرداری بندرعباس ۱۳ امتیاز
تیم اتکا گلستان که به دلیل مشکلات مالی در چند دیدار از این مسابقات حضور نیافت، از جدول ردهبندی این گروه کنار گذاشته شد.
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