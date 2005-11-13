هشتمين نمايشگاه بين المللي برق در تهران برگزار مي شود

علي ابراهيم زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" ضمن اعلام اين خبر افزود: به دليل اينكه ايران به سمت صنعتي شدن پيش مي رود صنعت برق به عنوان يكي ازنيازهاي پايه اي از اهميت ويژه اي برخورداراست.

وي با اشاره به پيشرفت هاي صنعت برق طي چند سال گذشته،اظهارداشت:حضور شركت هاي خارجي دراين نمايشگاه نسبت به دوره هاي قبل 10 درصد وحضور شركت هاي داخلي 20 درصد رشد داشته است.

ابراهيم زاده ادامه داد: اين نمايشگاه با حضور450 شركت داخلي و60شركت خارجي در زمينه هاي توليد،مشاوره،توزيع،پيمانكاري وبخش هاي ديگردايرخواهد شد.

وي افزود: درطول برگزاري اين نمايشگاه سه همايش تخصصي درزمينه هاي سرمايه گذاري در صنعت برق،صادرات كالاهاي صنعت برق وبررسي مشكلات توليدكنندگان وصنعتگران برق با حضور وزير نيرو برگزار مي شود.

ابراهيم زاده از ارائه تسهيلات ويژه براي دانشجويان رشته برق در اين نمايشگاه خبرداد وتاكيد كرد: همچنين كميته بازاريابي نيزدراين مدت براي معرفي وصدورمحصولات داخلي فعال خواهد بود.

گفتني است اين نمايشگاه درسالن هاي 35،38،40،41،44 نمايشگاه بين المللي تهران تشكيل شده وساعات بازديد نيز از9.30تا 17.30 خواهد بود.