امنیت آذربایجان شرقی مرهون تلاش دستگاه‌ قضایی و نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدرشریفی عصر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری بناب با بیان اینکه یکی از ارکان پیشگیری از وقوع جرم دستگاههای قضایی و امنیتی است، ادامه داد: برخورد جدی با قاچاقچیان و توزیع کنندگان موادمخدر و مشروبات الکلی از اولویتهای دستگاه قضایی در سال جدید در سطح استان است.

وی با تاکید بر اینکه اگر قضات دادگستری باهم در اعمال قانون هماهنگ باشند و آرای مناسب صادر کنند، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم خواهند داشت، افزود: صدور آرای مناسب، صحیح و دقیق قضایی می تواند نقش مهمی را در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام ظرفیت خود آماده حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی است و با متخلفان در این خصوص به شدت برخورد می کند.

حجت الاسلام شریفی با تاکید بر اینکه تمام ادارات و سازمانهایی که اراضی ملی و دولتی در اختیار دارند، ملزم به حفاظت از اراضی مذکور هستند، گفت: همچنین باید مسئولان راه و شهرسازی، منابع طبیعی و شهرداران نسبت به حفاظت از اراضی ملی و بیت المال اهتمام جدی داشته باشند.