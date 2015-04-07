شوک به پرسپولیس در دوراهی فراز و فرود/ فولاد طلسم را بشکن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری ۸ دیدار در شرق و غرب آسیا آغاز میشود و تیمهای پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان درحالی به مصاف حریفان عربستانی خود میروند که تنها پیروزی میتواند روزهای بهتری را برای آنها در گروههای خود رقم بزند.
در این روز و در شرق آسیا شاندونگ چین در گروه E برای امیدوار بودن به صعود باید برابر کاشیوا ریسول ژاپن به پیروزی برسد زیرا شکست باعث حذف زودهنگام این تیم از جام میشود. جئونبوک هیوندای صدرنشین هم در زمین یکی از ضعیفترین تیمهای این رقابتها یعنی بین دونگ ویتنام کار آسانی را پیش رو دارد.
اما در گروه G، بجینگ گوآن چین صدرنشین در زمین اوراواردز بدون امتیاز به میدان میرود، تیمی که در سالهای پیش قهرمان آسیا شد اما اگر در این بازی ببازد، باید به فکر وداع با جام باشد تا صعود به مرحله بعد. در این روز سووون بلووینگز کرهجنوبی و بریزبین رور استرالیا برای رسیدن به جایگاه دومی به مصاف همدیگر میروند.
پرسپولیس بدون درخشان در اندیشه انتقام
تساوی مقابل راهآهن ۱۰ نفره پایان همکاری کوتاه مدت حمید درخشان با پرسپولیس را رقم زد، مردی که در روزی فراموش نشدنی و درحالیکه علی دایی در محل تمرین سرخپوشان حضور داشت، برای هدایت این تیم به درفشیفر رفت و حالا به خاطر نتایج بسیار ضعیفش با سرخپوشان، راهی را رفت که در اوایل فصل جاری، علی دایی رفته بود.
البته پرسپولیس در آسیا شروع خوبی با درخشان داشت اما در آخرین روزهای سال ۹۳ و در روزی که خط دفاع و خصوصا سوشا مکانی دروازهبان این تیم کلکسیونی از اشتباهات را به نمایش گذاشتند، با ۳ گل مغلوب النصر شد تا صدرنشینیاش در آسیا هم به خطر بیافتد.
چهارشنبه عصر و در حالیکه دیگر حمید درخشان روی نیمکت پرسپولیس نیست، حسین عبدی هدایت سرخپوشان را برعهده دارد و برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربی جدید از روی سکوها عملکرد شاگردانش را مشاهده میکند، این تیم محکوم به پیروزی مقابل النصر است تا از یکسو جایگاهش در صدر جدول گروه A را بهبود ببخشد و از سوی دیگر از حریف عربستانی انتقام بگیرد. البته از دست دادن امتیاز و یا شکست در این بازی، شاید باعث سقوط سرخپوشان تا رده سوم این گروه شود.
در چنین شرایطی باید دید آیا شوک تغییر کادرفنی به سود پرسپولیس خواهد بود و این تیم در روزی که شاید سکوهای ورزشگاه سرخ شود، با حمایت هوادارانش میتواند روزهای تلخ گذشته را جبران کرده و در مسیر موفقیت قرار بگیرد، آنهم مقابل چشمان برانکو ایوانکوویچ سرمربی جدیدش که از هفته بیست و پنجم لیگ بصورت رسمی هدایت این تیم پایتخت نشین را برعهده خواهد گرفت.
البته غیبت محمد نوری کاپیتان و محسن بنگر مدافع با تجربه پرسپولیس و احتمال بازی نکردن سوشا مکانی به خاطر مسائل انضباطی، قطعا قدرت پرسپولیس را در خط دفاع و حمله کاهش میدهد اما بازگشت احتمالی گابریل، همچنین انگیزهای که بازیکنان این تیم برای گرفتن انتقام از النصر دارند و حمایت هواداران، میتواند شرایط را به سود این تیم سرخپوش در این بازی مهم تغییر دهد.
طلسم شکنی فولاد در ریاض
پیروزی مقابل استقلال در اهواز پایان بحران نتیجه گیری فولاد در لیگ برتر بود و انگیزه و روحیه بازیکنان این تیم را برای رقابت با الهلال عربستان در دیدار حساس و سرنوشت ساز هفته چهارم از گروه C لیگ قهرمانان آسیا را افزایش داد.
شاگردان اهوازی دراگان اسکوچیچ که دور رفت این جام را با ۳ تساوی به پایان رسانده و در رده سوم گروه خود قرار دارند، درصورت شکستن طلسم تساویهای خود در آسیا و رسیدن به پیروزی در این بازی میتوانند به رده دوم گروه صعود کنند.
البته با توجه به جدول ردهبندی این گروه فولادیها اگر در عربستان پیروز هم نشوند، نباید ببازند زیرا جبران باخت برابر حریف قدرتمند عربستانی، در دیدارهای آینده سخت و شاید غیر ممکن باشد و اگر این شکست با برتری السد در زمین لوکوموتیو ازبکستان همراه شود، این تیم اهوازی به وداع زودهنگام از جام محکوم میشود.
قطعا حضور سروش رفیعی در این بازی در کنار عملکرد خوب محمد قاضی و اسماعیل شریفات در خط حمله فولاد، میتواند به موفقیت این تیم در زمین الهلال کمک کند، اتفاقی سخت که بارها توسط نمایندگان ایران در شهر ریاض رخ داده است.
برنامه کامل دیدارهای روز دوم از هفته چهارم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
چهارشنبه - ۱۹ فروردینماه
گروه A:
* پرسپولیس ایران - النصر عربستان
* لخویا قطر - بنیادکار ازبکستان
جدول ردهبندی گروه A:
۱- پرسپولیس ایران ۶ امتیاز، ۲- النصر عربستان ۵ امتیاز، ۳- لخویا قطر ۴ امتیاز و ۴- بنیادکار ازبکستان یک امتیاز
گروه C:
* الهلال عربستان - فولاد ایران
* لوکو موتیو ازبکستان - السد قطر
جدول ردهبندی گروه B:
۱- السد قطر ۷ امتیاز، ۲- الهلال عربستان ۴ امتیاز، ۳- فولاد ایران ۳ امتیاز و ۴- لوکوموتیو ازبکستان یک امتیاز
گروه E:
* شاندونگ چین - کاشیوا ریسول ژاپن
* بین دونگ ویتنام - جئونبوک هیوندای کرهجنوبی
جدول ردهبندی گروه E:
۱- جئونبوک هیوندای کرهجنوبی ۷ امتیاز، ۲- کاشیوا ریسول ژاپن ۷ امتیاز، ۳- شاندونگ چین ۳ امتیاز و ۴- بین دونگ ویتنام بدون امتیاز
گروه G:
* اوراوارد دیاموندز ژاپن - بجینگ گوآن چین
* سووون بلووینگز کرهجنوبی - بریزبین رور استرالیا
جدول ردهبندی گروه G:
۱- بجینگ گوآن چین ۹ امتیاز، ۲- سووون بلووینگز کرهجنوبی ۴ امتیاز، ۳- بریزبین رور استرالیا ۴ امتیاز و ۴- اوراواردز دیاموندز ژاپن بدون امتیاز
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