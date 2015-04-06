لاوروف:برنامه هسته ای ایران بطور گسترده ای تحت نظارت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه گفت یکی از بیشترین بازرسی ها بر روی برنامه هسته ای ایران انجام خواهد شد.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در صورتی که توافق لوزان به دقت و دقیق اجرا شود ایران یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین بازرسی ها و کنترل ها بر روی برنامه هسته ایش اعما خواهد شد.

این مقام روسی همچنین با تاکید بر اینکه توافق حاصل شده به گسترش رقابت تسلیحاتی در منطقه منجر نخواهد شد ، گفت ایران بارها برای انجام تعهداتش در خصوص منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام آمادگی کرده است.