بسکتبال بدون تماشاگر ارزشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کبیر شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم شهرداری گرگان برابر دانشگاه آزاد اسلامی در هفته دهم لیگ حرفه ای بسکتبال در جمع خبرنگاران گفت: تیم حریف بهتر بازی کرد و ما خوب بازی نکردیم. در حمله خیلی بد بودیم اما در دفاع بهتر بودیم اما در بازی امروز شانس برد نیز داشتیم.

کبیر درباره عملکرد بازیکنان افزود: کورتنی پیگرام در حد انتظار ظاهر نشد و زارعی به علت آسیب دیدگی از ناحیه گونه نتوانست بازی خوبی ارائه کند. بازیکنان دیگر ما هم خیلی خوب نبودند. بازیکنان ما در دفاع زحمت کشیدند اما در حمله ناهماهنگ بودند.

وی درباره تیم دانشگاه ازاد تهران نیز گفت: تیم دانشگاه آزاد تیم بسیار خوبی است و مهرام و پتروشیمی را شکست داده است و هم اکنون در صدر جدول قرار دارد.

وی به محرومیت تماشاگران گرگانی از حضور در سالن پرداخت و اظهار کرد: فردا جلسه ای در فدراسیون برگزار خواهد شد و بنده از کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال درخواست کردم تا پس از پایان جلسه با آنها گپ و گفتی در رابطه با این مسائل داشته باشم. تیم ما یکسری مستنداتی دارد که به فدراسیون ارائه خواهد کرد.

سرمربی تیم شهرداری گرگان با بیان اینکه نبود تماشاگر تاثیر بسزایی در بازی امروز داشت، تصریح کرد: وقتی که چهار هزار تماشاگر تیم را تشویق کنند، تیم حریف نمی تواند بازی خوبی را ارائه دهد. متاسفانه ما از این نعمت برخوردار نبودیم.

کبیر خاطرنشان کرد: اگر چند بازی دیگر را هم به همین منوال محروم باشیم به نوعی بسکتبال گرگان نابود می شود. بسکتبال بدون تماشاگر هیچ ارزشی ندارد.

وی بیان کرد: خیلی از تیم های تهرانی هزینه می کنند و با اتوبوس تماشاگران خود را به شهرهای دیگر می برند تا در آنجا از حضور آنها استفاده کنند. تماشاگران گرگانی تیم را با دل و جان تشویق می کنند اما افرادی هستند که باعث اختلال در بازی می شوند و باید این عادت های خود را تغییر دهند. تیم شهرداری گرگان نیاز به پشتوانه دارد و بهترین پشتوانه تماشاگران هستند.

وی با بیان اینکه اشتباهات داوری وجود داشت گفت: بهترین قضاوت را در مورد داوری شما خبرنگاران می توانید انجام دهید. اشتباهات داوری در بسکتبال وجود دارد اما این اشتباهات امروز به سمت و ضرر تیم ما بود. در زمانی که ما می توانستیم نتیجه بگیریم و از حریف پیشی بگیریم، جوسازی را انجام دادند و بازی را به وقفه انداختند.

سرمربی تیم شهرداری گرگان ادامه داد: این شرایط مد شده است که هر کسی که به گرگان بیاید چنین رفتاری را انجام دهد. طرز رفتار ناظران بازی هم طوری بود که تیم ما را مجرم تلقی می کنند. فردا این مسائل را در فدراسیون مطرح خواهم کرد.

اسدالله کبیر درباره بازی آینده تیمش در برابر پمینا در اصفهان اظهار کرد: پمینا اصفهان تیم خوبی است و اکثر بازیکنان آنها از تیم سال گذشته ذوب آهن هستند. ما باید برای بازی های خارج از خانه تلاش کنیم تا پیروز شویم و این بازیها اهمیت زیادی برای ما دارند.

بازی تیم های شهرداری گرگان و دانشگاه آزاد تهران از هفته دهم لیگ حرفه ای با نتیجه ۷۴ بر ۶۲ به سود تیم تهرانی به پایان رسید.