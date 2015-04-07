میزان بارش سال زراعی امسال در زنجان ۹ درصد کاهش یافته است

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به میزان بارش در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از مهرماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سالجاری مجموع میزان بارش در استان زنجان ۲۰۷ میلی متر بوده است.

وی اظهار داشت: میزان بارش ها در زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲۷ میلی متر بود کاهش نشان می دهد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: میزان بارش ها در استان زنجان نسبت به میانگین بلند مدت هم ۴ درصد کاهش داشته است.

یاغموری با بیان اینکه این استان هم جزو استانهایی است که با بحران آب مواجه است، گفت: متاسفانه چون بارش ها در استان به صورت برف نبود وبصورت باران بود ذخایر آبی در استان بسیار کاهش یافته است.

وی در ادامه تصریح کرد: استان زنجان جزو ۱۳ استان کشور است که با تنش آبی مواجه است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به مردم توصیه کرد در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند و صرفه جویی در این نعمت الهی را سرلوحه کاری خود قرار دهند.