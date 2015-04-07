۲۱ هزار گردشگر از بناهای تاریخی سلطانیه بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری افزود: در نوروز امسال تعداد گردشگران وارد شده به شهرستان سلطانیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد دارد.

وی اظهار داشت: توجه به بحث صنعت گردشگری باعث توسعه اقتصاد استان و شهرستانها می شود و در این راستا باید برنامه ریزی های لازم برای توسعه صنعت گدشگری در دستور کار همه مسئولان ذیربط قرار گیرد.

فرماندار سلطانیه با اشاره به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: باید مردم و دولت دست به دست هم بدهند و برای توسعه همه جانبه کشور تلاش کنند.

خالقی، آغاز عملیات اجرایی شهرک سلطانیه و ارتقای درجه مجتمع صنعتی باهنر سلطانیه را نوید بخش توسعه پایدار عنوان کرد.

در ادامه این جلسه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: سال گذشته ۴هزار و ۷۳۹ گردشگر خارجی از گنبد سلطانیه بازدید کردند که این رکوردی بی نظیر در حوزه گردشگری استان است.

یحیی رحمتی تصریح کرد: این سازمان در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان بالا بردن میزان توقف در استان برنامه اولویت دار این سازمان است.