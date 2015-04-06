ارتقای منطقه تحت حفاظت محیط زیست کرمانشاه به ۱۰ درصد وسعت استان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی شامگاه دوشنبه در شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور برگزار شد خواستار ارتقای منطقه تحت حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از شش و شش دهم به شاخص ها و میانگین جهانی یعنی ۱۰ درصد کل مشاحت استان شد.

وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان حفاظت زا محیط زیست کشور گفت: امیدواریم در سال‌های آتی به رقم پیشنهادی ایشان یعنی ۱۷ درصد مساحت استان برسیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه، پیشنهاد اجرای طرحی را برای ارزیابی دستگاه‌ها در سال ۹۴ و بر اساس مدیریت سبز و صرفه‌جویی آنان داد.

کاظمی هم‌چنین با اشاره به اینکه اسلام آباد غرب بیشترین وسعت جنگل‌های استان را با ۳۳ درصد و هرسین کمترین وسعت جنگل‌های استان با ۹ درصد دارد، گفت: بیشترین گونه بالغ استان بلوط با ۶۰ درصد و پس از آن ون با ۲۰ درصد است.

وی، معضل ریزگردها را یکی از عوامل تخریب و آسیب رسان به این جنگل‌ها دانست و خواستار ارائه راهکار در این زمینه شد.

کاظمی بار دیگر به پدیده ریزگردها در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ بیشترین روز گرد و غباری را با ۱۲۰ مورد داشتیم و کمترین روزها نیز مربوط به سال ۹۲ بود اما رفع جدی این موضوع نیازمند تدبیر اساسی است.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست به ورود پسماندها به برخی از رودخانه ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۵۰درصد فاضلاب استان از طریق تصفیه خانه ها پالایش می‌شود و با بهره برداری از تصفیه خانه‌های هرسین و کنگاور که هم‌اکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته و برای اتمام آن نیاز به اعتبارات است این ظرفیت تصفیه به ۹۰ درصد افزایش می یابد.

وی هم‌چنین از وجود سیستم‌های فیلتراسیون در برخی از صنایع استان اشاره کرد و هم‌چنین از بی خطرسازی ۲۷ درصد از زباله‌های عفونی مراکز بهداشتی و درمانی استان توسط پنج شرکت خصوصی خبر داد.

کاظمی از مدیریت پسماندها در استان خبر داد و استان کرمانشاه را جزو استان‌های پیشرو در این زمینه برشمرد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه، گفت: ۷۰ درصد از زباله های استان تبدیل به کود کمپوست و مابقی نیز جداسازی و بازیافت می شود.

وی از مکان‌یابی سایر شهرستان‌های استان برای ایجاد سایت بازیافت خبر داد و گفت: چنانچه اعتبار این موضوع تامین شود، در این زمینه نیز اقدام خواهد شد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه از وجود ۶۹ سایت تولید ورمی کمپوست در استان با ظرفیت سالانه پنج هزار و ۹۳۹ تن خبر داد.

کاظمی در پایان به تنوع زیستی استان اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه دارای ۱۷ رودخانه دائمی، ۱۰۰ دهنه چشمه، ۸۰ سراب و ۲ حوزه آبریز داخلی و خارجی، ۴۷ گونه پستاندار، ۲۶۰ نوع پرنده، ۳۳ نوع ماهی، ۳۵ گونه خزندگان و یک هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی با ۸۰۰ هزار هکتار سطح جنگلی است و از هشت هزار گونه گیاهی کشور ۱۲۰۰ گونه آن در استان کرمانشاه بوده که برخی از آنان بومی منطقه و منحصر به فرد است.