به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که پس از پایان دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر سوئد از تیم ملی خداحافظی کرد در پاسخ به این پرسش که چرا این تصمیم را گرفت و دلیل آن چه بود گفت: واقعیت این است که این تصمیم را به صورت ناگهانی و «یهویی» گرفتم و خودم هم تصمیم نداشتم خداحافظی کنم اما بعد از بازی این تصمیم را عملی کردم.

نکونام خاطرنشان کرد: البته قبلا به چند نفر از بازیکنان گفته بودم که شاید خداحافظی کنم اما قطعی نشده بود. با این حال بعد از بازی تصمیم گرفتم از تیم ملی خداحافظی کنم. همانطور که یک روز به تیم ملی دعوت شدم و کسی خبر نداشت الان هم تصمیم گرفتم از تیم ملی بروم.

جواد نکونام از پیشنهاد کی روش به وی قبل از دیدار با سوئد خبر داد و گفت: در صحبتی که با کی روش داشتم ایشان گفتند اگر می خواهی خداحافظی کنی هماهنگی های لازم را انجام دهم تا مراسمی در بازی با سوئد ترتیب داده شود اما من قبول نکردم و گفتم نیازی به این برنامه ها نیست و خودم دوست دارم در سکوت بروم.

رکورددار بیشترین بازی ملی فوتبال ایران در ادامه گفتگویش با برنامه نود صحبت های بازیکنان تیم ملی در مورد مشکلات این تیم را تایید کرد و گفت: صحبت هایی که بچه های تیم ملی انجام داده اند همه درست است و هیچکدام هیچ حرفی را دروغ نگفته اند. من با این بازیکنان اردو بوده ام و شناخت کافی از آنها دارم.

وی ادامه داد: کفاشیان تلاش کرد که به تیم کمک کند اما در حد تیم ملی ایران این کار انجام نشد. قبل از جام جهانی و قبل از جام ملت ها کار شایسته ای برای تیم ملی انجام نشد. البته دست آقای کفاشیان نبود و حمایت از تیم ملی کار گروهی است که باید همه کمک می کردند اما یکسری اختلاف سلیقه هایی بود که بوجود می آمد و در نهایت به تیم ملی ضرر می زد.

نکونام در مورد مشکلاتی که تیم ملی فوتبال ایران داشت گفت: اشکان دژاگه واقعیت را گفت. لباس های ما در ایران تولید می شود. لیگ ایران کیفیتش پایین است که 20 درصد آن به خاطر مشکلات توپ هایی است که از لیگ استفاده می شود. لباس هایی که برای تیم ملی کشورمان استفاده می کردیم کیفیت لازم را نداشت و همه ناراضی بودند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از بی توجهی هایی که به تیم ملی شده است گفت: بعد از بازی با شیلی بازیکنان توقع پاداش داشتند اما حتی یک زنگ هم به ما نزدند. البته ما وظیفه مان را انجام دادیم و باید بازی می کردیم اما باید برای تیم ملی اهمیت قائل شوند.

نکونام با ابراز نارضایتی از اظهار نظرهایی که در مورد تیم ملی مطرح شده است گفت: قبل از جام جهانی ما باید سه بازی سخت را می بردیم تا برویم جام جهانی. شرایط برای تیم ما خیلی سخت بود. برخی می گفتند که اینها نتیجه بازی با قطر را فروخته اند. من وقتی این اظهار نظر را شنیدم که گفتند ما نتیجه نگرفتیم و نسبت به زمان برانکو نتایج ضعیف تر بوده ایم ناراحت شدم.

وی ادامه داد: قبل از بازی با قطر به من گفتند کی روش بازی را به قطر فروخته. من تا به حال چنین حرف هایی را نشنیده بودم. من همه اتفاقات اردوها و تمرینات را می دیدم و وقتی این را شنیدم شوکه شدم. من به بازیکنان گفتم اصلا چنین فکری را نکنید. ما رفتیم و برای تیم ملی و مردم ایران افتخار کسب کردیم. وقتی بازیکن از یک مربی خوشش بیاید مصاحبه می کند. مگر می شود به زور بازیکنی را وادار به مصاحبه کرد؟ باید ببینیم چقدر به دژاگه فشار آمده که این حرف ها را زده است.

جواد نکونام خاطرنشان کرد: خیلی از بازیکنان تیم ملی با کی روش خوشحال هستند. مردم به این تیم افتخار می کنند و خوشحال هستند. قطعا اتفاقی که برای مربی بعدی تیم ملی بیفتد اتفاق بدی خواهد بود. خود آقای کفاشیان می داند که از داخل فدراسیون هم به تیم ملی لطمه می زدند. ما با برانکو رفتیم جام جهانی اما بعد از این مسابقات برانکو را برکنار کردند و آقای دادکان را برکنار کردند. نیاییم دوباره فوتبال را به عقب ببریم. الان نباید کی روش را برکنار کنیم مگر اینکه یک مربی بزرگتر از کی روش بیاوریم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: آنهایی که می گویند ما به عراق باختیم در نظر بگیرند که ما با یک بازیکن کمتر بازی کردیم. من همان زمان به بازیکنان گفتم که ما سه بر صفر عراق را شکست می دهیم اما وقتی بازیکن ما اخراج شد همه چیز بهم خورد.

وی خطاب به علی کفاشیان گفت: تصمیم آخر را خودتان بگیرید و اجازه ندهید دیگران تصمیم بگیرند. الان همه مردم از عملکرد تیم ملی راضی هستند و باید به نظر آنها احترام گذاشت.

نکونام ادامه داد: کی روش خودش دوست دارد بماند چرا که با این تیم بزرگ شده است. من قاطعانه می گویم که ایشان دوست دارد بماند اما برخی دوست ندارند وی بماند و هر بار یک حرفی می زنند. به نظرم خود آقای کفاشیان باید همه کارها را با کی روش هماهنگ کند. اگر مسئولان فدراسیون فوتبال می خواهند کی روش بماند باید با قدرت بماند اما اگر قرار است بماند و امکانات ندهند و حمایت نکنند بهتر است برود.

هافبک میانی تیم ملی خاطرنشان کرد: نباید به گونه ای رفتار کنیم که تیم ملی دوباره بیفتد دست کسانی که از قبل برنامه ریزی کرده بودند. امیدوارم هر تصمیمی گرفته می شود به نفع تیم ملی باشد. بازهم تاکید می کنم که نباید فضا طوری فراهم شود که تیم ملی دست افرادی بیفتد که از قبل هم سناریو داشتند تا تیم ملی را بگیرند.

جواد نکونام در مورد ممنوع الخروج شدن کی روش گفت: برخی دوستان در فدراسیون فوتبال می دانستند که کی روش برای خروج از کشور مشکل دارد اما هیچ کاری انجام ندادند تا این اتفاق رخ داد و به نظرم اتفاق خوبی هم نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازگشت شما به تیم ملی وجود دارد گفت: نه دیگر. من خداحافظی کرده ام ودیگر برنمی گردم.