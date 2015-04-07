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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۴۵

توسط رئیس مرکز جذب:

روند رسیدگی به پرونده های متقاضیان جذب اعلام شد

روند رسیدگی به پرونده های متقاضیان جذب اعلام شد

رئیس مرکز جذب وزارت علوم روند و زمان رسیدگی به پرونده متقاضیان جذب را حدود ۴ ماه و نیم اعلام کرد.

حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند رسیدگی به پرونده متقاضیان جذب هیات علمی گفت: روند رسیدگی به پرونده متقاضیان جذب حدود چهار ماه و نیم است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها سه ماه فرصت دارند، تا لیست اسامی افراد مورد نظر را که متقاضی جذب دانشگاه‌ها هستند برای مصاحبه معرفی کنند. مرکز جذب وزارت علوم نیز ۴۵ روز برای رسیدگی به پرونده ها فرصت دارد که این زمان را به ۲۸ روز کاهش داده است. درحال حاضر پرونده ها به دانشگاه ها ارسال شده است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: در فراخوان جذب بهمن ۹۳ رشته های آی تی و کامپیوتر بیشترین تقاضا را از سوی متقاضیان جذب داشتند.

براساس گزارش مهر، در فراخوان جذب بهمن سال ۹۳ برای ۲ هزار و ۲۴۰ ظرفیتی که اعلام شده بود، حدود ۲۱ هزارنفر در فراخوان بهمن ماه جذب هیات‌علمی ثبت نام کردند.

کد مطلب 2528052
زهرا سیفی

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