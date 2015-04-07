کتاب«اندیشه کیمیایی طغرایی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب اندیشه کیمیایی طغرایی به قلم رضا کوهکن در اواخر فوریه ۲۰۱۵ توسط انتشاراتEditions Universitaires Européennes به چاپ رسد. شناخت ما از کیمیای دوره اسلامی عموماً مبتنی است بر مطالعاتی که در باب دو کیمیاگر برجستة مسلمان، جابر بن حیان و ابوبکر رازی، صورت گرفته است؛ و البته عموم آن مطالعات نیز بر اساس دیدگاه ویگیِ تاریخنگاری، و به عبارت دیگر بر پایة «حال‌محوری»، انجام شده است که خود این دیدگاه به طور جدّی باعث تحریف و تشویش حقایق تاریخی می‌گردد. در این میان نباید غفلت نمود که در سرزمین اسلام کیمیاگران برجستة دیگری نیز پدید آمده‌اند، شخصیت‌هایی نظیر ابن‌امیل، جلدکی، صاروخانی، عراقی، حسن زاهد غریب کرمانی و غیره؛ و البته باید به طور خاص از حسین بن علی طغرایی (۴۵۳-۵۱۵) یاد کنیم که برغم تصور معمول از کیمیاگران، یک درباری و برای مدّتی حتی وزیر سلجوقیان بوده است.



باید این تصور را که کیمیا یک شبه‌علم است از ذهن زدود؛‌ کیمیا واجد یک نظام جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی خاص خود است که البته به تجربه و کار آزمایشگاهی اهتمامی وثیق دارد. اگر چه هنوز راه بسیار باقی است تا زوایای این علم طبیعی الهی (: الصنعة الالهیة) گشوده گردد، اما این پژوهش سعی کرده است برای اولین بار یک تحقیق جامع (شامل زندگینامه، آثار و بازسازی اندیشه کیمیایی) در خصوص طغرایی انجام دهد؛ و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق آثار وی (که بالغ بر سی اثر وزین و عموماً مفصّل کیمیایی است) همچنان صرفاً به صورت نسخه خطی در دسترس است، پژوهش ما با رجوع به نسخ خطی آثار وی ممکن شده است . اندیشة کیمیایی طغرایی، که در آن به استخراج مؤلفه‌های اساسی کیمیای طغرایی دست‌یازیده‌ام، در حقیقت و در اساس، بخشی از رسالة دکتری نگارنده است که در مدرسه مطالعات عالی کاربردی (EPHE) در سوربون با نمرة عالی دفاع شده و به علاوه، تبریکات هیأت داوران را به اجماعِ همه اعضاء دریافت نموده است.