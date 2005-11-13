مرگ سه مقني افغان در ته چاه // وقوع 163 حادثه چاه در تهران ؛ طي سال 83

به گزارش خبرگزاري مهر ، صبح روز گذشته يكي از كارگران مقني در عمق 40 متري چاه داخل باغي در لواسان كوچك ، ميدان بسيج مشغول حفاري بود كه به علت گازگرفتگي به حالت اغما فرو رفته و در ته چاه افتاد . كارگر دوم نيز پس از اينكه جهت اطلاع يافتن از وضعيت همكاري خود به عمق چاه رفت، بيهوش شده و ديگر قادر به حركت نشد. كارگر سوم با ديدن اين صحنه به سرعت به داخل چاه رفت تا خبري از حال همكاران خود كسب نمايد كه از او نيز خبري نشد.

با اطلاع دادن اين حادثه به سازمان آتش نشاني بلافاصله نيروهاي عملياتي در محل حاضر شده و عمليات نجات را شروع كردند.

هر سه كارگر مقني كه به علت گاز گرفتگي در ته چاه افتاده بودند پس از تخليه گازهاي سمي موجود در چاه با تلاش امدادگران آتش نشاني لواسان و امداد و نجات 10 آتش نشاني تهران بيرون كشيده شدند.

متاسفانه در اين حادثه هر سه كارگر افغاني بنام هاي گل محمد مرادي (20 ساله) ، امين مرادي(30 ساله) و لال محمد پيندربوب (22 ساله) بر اثر مسموميت شديد جان خود را از دست دادند.

جنازه اين كارگران مقني جهت انجام تحقيقات بيشتر و بررسي چگونگي علت مرگ و وقوع حادثه تحويل نيروي انتظامي و سپس پزشكي قانوني گرديد.

علت وقوع اين حادثه مرگبار وجود گازهاي سمي و كمبود هوا و اكسيژن در عمق چاه گزارش شده است.

به گزارش مهر ، طي سال گذشته تعداد حوادث چاه شامل سقوط افراد در چاه ، ريزش چاه و محبوس شدن در چاه به رقم 163 مورد رسيد كه متاسفانه در جريان اين حوادث در تهران بزرگ 23 نفر مرد جان باخته و 39 نفر شامل 33 نفر مرد و 6 نفر زن دچار مصدوميت شده اند.

حميد عرب زاده رييس اداره بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني تهران در خصوص اينگونه حوادث اظهار داشت: با توجه به خطرات جاني و گاه مالي حوادث مربوط به چاهها طبعا رعايت دقيق شرايط و ضوابط ايمني در هنگام حفاري، پس از حفاري و استفاده از آن بروز خطرات مترتبه را به حداقل مي رساند.

وي افزود : شهروندان و بويژه كارگران مقني بايد با خطرات چاه ، بويژه بهنگام حفاري آن بطور كامل آشنا باشند و دستورالعمل هاي ايمني آن بطور كامل رعايت و اجرا نمايند.