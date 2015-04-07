نزاع و درگیری ۹۹ هزار تهرانی را روانه پزشکی قانونی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پزشکی قانونی اعلام کرد: در یازده ماهه سال قبل ۹۹ هزار و ۱۲۶ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۲ که تعداد مراجعین نزاع ۹۷ هزار و ۸۶۴ نفر گزارش شده بوده ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

برطبق این گزارش از کل مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال قبل ۶۵ هزار و ۴۳۰ نفر مرد و ۳۳ هزار و ۶۹۶ نفر زن بوده اند.

در بهمن ماه سال ۹۳ نیز مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران با ۵.۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال۹۲، ۷ هزار و ۸۳۸ نفر گزارش شده است.