به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کوله پشتی اثری تازه از جولی اوتسکا نویسنده ژاپنی با عنوان «امپراطور هراس» را که در واقع نخستین رمان این نویسنده است، با ترجمه روشنک ضرابی روانه بازار کرد.
داستان این رمان به زندگی ژاپنیهای مقیم ایالات متحده آمریکا در خلال روزهای جنگ جهانی دوم اشاره دارد. به روزهایی در سال ۱۹۴۲ که هزاران ژاپنی باید خانه و زندگیشان را رها کرده و به اردوگاهی میان بیابانهای یوتا بروند.
اتسوکا به گفته خودش این رمان را بر مبنای تجربهها و حقایقی که از نزدیکترین خویشاوندان خود شنیده، بیهیچ کم و کاستی تالیف کرده است.
سولهها، سیمهای خاردار، ترس و تنهایی آمیخته در شجاعت و شهامت از مهمترین ویژگیهای شخصیتهای این رمان است که به گفته منتقدان از شاهکارهاییست که تاریخ شرمگین انسانها و سیاستشان را به تصویر کشیده است.
جولی اوتساکا نویسنده زن معاصر ژاپنی آمریکایی است که به خاطر نگارش رمان های تاریخی اش از شهرت جهانی برخوردار است. او در سال ۱۹۶۲ میلادی در کالیفرنیا و از پدر و مادری ژاپنی الاصل متولد شد. پدر و مادر او هر دو به عنوان نیروهای متخصص فنی در آمریکا اشتغال داشتند. او در سال ۱۹۹۹ میلادی در رشته هنرهای زیبا و در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل گردید. این رمان نخست او می باشد که در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شد.
او در آثار خود موضوع مهاجرت زنان ژاپنی و مشکلات آنها را محور قرار دادهاست. اوتساکا که از سال ۲۰۱۲ میلادی در نیویورک زندگی میکند تاکنون برنده جوایز مهمی چون پن/فالکنر، پریس فمینا و... شده است.
«امپراطور هراس» نوشته جولى اُتساكا و با ترجمه روشنك ضرابى و ودر ۱۲۰ صفحه توسط انتشارات کتابکولهپشتی منتشر شد.
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