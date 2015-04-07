اولویت شبکه استانی قزوین ساخت برنامه هایی بامحتوای دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدینی صبح سه شنبه در دیدار با معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با اشاره به نامگذاری سال اظهارداشت: همدلی وقتی معنا می دهد که مبنای دینی داشته و زمینه ساز وحدت باشد.

وی، همزبانی بدون هم دلی را نفاق دانست و افزود: اگر حتی یک نفر در یک تیمی با همه همدل نباشد، کارها بخوبی انجام نمی شود و همه باید سعی کنیم در امورات خودمان هم دل و همزبان باشیم.

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه باید قرآن را در راس همه امور قرار دهیم تاکید کرد: نقش رسانه ملی در تحقق این مهم، ویژه است.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به تولید برنامه های فاخر در صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: تولیدات صدا و سیما را که می بینیم، کارهای خدا پسندانه ای است که جای تقدیر و تشکر دارد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل صدا و سیما مرکز قزوین هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات شبکه های رادیویی وتلویزیونی استان گفت: امسال با بازنگری صورت گرفته برنامه های کم اثر از کنداکتور تولید و پخش صدا و سیما حذف و تولید برنامه های باکیفیت و بر اساس ذائقه مخاطبان اضافه خواهد شد.

معصومی فربا اشاره به اینکه با مباحث کارشناسی، برخی از مسائل فرهنگی و اجتماعی را در قالب میزگرد بررسی خواهیم کرد، از ساخت مجموعه طنز اجتماعی در صدا و سیمای مرکز قزوین خبر داد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز قزوین تولید برنامه های مناسبتی با کیفیت را از دیگر اولیت های این مرکز دانست و افزود: برای تولید برنامه های با کیفیت باید بیشتر از ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه در این زمینه استفاده شود.

وی تاکید کرد: برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان، برنامه های گفتگو محور هم در اولویت قرار دارد چون احساس می کنیم در این برنامه ها سوالات شهروندان از سوی دستگاه های اجرایی استان پاسخ داده می شود و ا ین ایجاد امید در جامعه می کند.

معصومی فر در بخش دیگری از صحبتهای خود به تنگناهای مالی رسانه ملی اشاره کردو گفت: بر اساس بودجه سال ۹۴ قرار بر این است که دستگاه های اجرایی، یک درصد از بودجه ی جاری خود را برای تولید برنامه ها و عرصه اطلاع رسانی، به صدا و سیما اختصاص دهند.