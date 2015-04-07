ارومیه و ارزروم ترکیه خواهر خوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران ارومیه و ارزروم شامگاه دوشنبه قرارداد خواهر خواندگی این دو شهر را امضا کردند، این قرارداد در جریان سفر هیاتی از شهرداری ارومیه به ترکیه به سرپرستی محمد حضرت پور شهردار این شهر امضا شد.

هیئت ایرانی در نقطه صفر مرزی دو کشور و هنگام ورود به ارزروم مورد استقبال مقام های شهرداری ارزروم و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر قرار گرفت.

در ملاقات اعضای هیئت ایرانی با محمد سکمن شهردار ارزروم، وی بر دوستی و برادری دو کشور و نیاز متقابل دو طرف تاکید کرد و افزود: اگر روزی ارزروم فریادرسی بخواهد ارومیه پاسخ خواهد داد و برعکس ارزروم به ندای ارومیه پاسخ می دهد.

در این دیدار شهرداران ارومیه و ارزروم بر ارتقای روابط این دو شهر در تمامی زمینه ها تاکید کردند و قرارداد خواهر خواندگی ارومیه - ارزروم با حضور رسانه های گروهی و اعضای هیئت طرفین امضا شد.

شهردار ارومیه و برخی از اعضای هیئت با حکمت کوچاک رئیس دانشگاه آتاتورک ارزروم نیز دیدار و طرفین بر لزوم گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی تاکید کردند.

رئیس دانشگاه ارزروم همچنین در این دیدار کرسی زبان فارسی این دانشگاه را یکی از برترین کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های ترکیه معرفی کرد.

ارزروم یکی از شهرهای تاریخی و بزرگ ترکیه است که در حدود ۳۰۰ کیلومتری مرز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.