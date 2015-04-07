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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

ورود دوچرخه‌هایی از نوع خورشیدی

ورود دوچرخه‌هایی از نوع خورشیدی

دوچرخه یکی از وسایل حمل و نقل دوست‌دار محیط زیست محسوب می شود. دوچرخه های متنوعی مانند دوچرخه های برقی عرضه شده اند اما اکنون خبر از ورود نسل جدیدی از دوچرخه‌های خورشیدی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه های اخیر، انرژی خورشیدی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از انرژی خورشیدی برای تامین انرژی لازم منازل، ادارات، خودروهای خورشیدی و ... استفاده شده اما اکنون دوچرخه های خورشیدی نیز از راه رسیدند تا بر نقش خورشید در تامین انرژی تاکید بورزند.

دوچرخه خورشیدی با نام   Solarbike تولید شده که با استفاده از پنل های خورشیدی به تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی می پردازد. این دوچرخه ها می توانند ورود نسل جدیدی از وسایل حمل و نقل دوست دار محیط زیست را نوید دهند.

دوچرخه های بسیاری تاکنون ساخته و عرضه شده اند که از میان آنها می توان دوچرخه هایی را نام برد که با باطری حرکت می کردند. باطری نصب شده روی دوچرخه باعث به حرکت درآمدن چرخ های دوچرخه می شد. این دوچرخه را می توان شکل جدیدی از دوچرخه های الکتریکی دانست زیرا نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل  کرده و چرخ ها به حرکت در می آیند.

این دوچرخه خورشیدی با جذب انرژی خورشید و انتقال آن به پنل های خورشیدی نصب شده می تواند باعث حرکت چرخ های دوچرخه به شکلی متفاوت شود.

کد مطلب 2528122

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