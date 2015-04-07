صادرات محصولات ازفرودگاه جیرفت/تکمیل فرودگاه نیازمندتامین اعتبار

احمد امینی روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث جایگاه های سی ان جی مستلزم این است که زیرساخت های انشعاب گاز شهری در شهرستان جیرفت فراهم شود که متاسفانه این امر تاکنون اجرایی نشده است.

وی با اشاره به پی گیری های صورت گرفته برای رفع این مشکل ادامه داد: در دیدار با معاون اول رئیس جمهور این موضوع مطرح شد که متعاقب آن جهانگیری دستور داد این امر عملی شود.

فرماندار جیرفت گفت: در دیدار با مدیرکل شرکت گاز استان کرمان مقرر شد طی چند روز آینده کارشناسان شرکت گاز در شهرستان جیرفت حضور پیدا کرده و جایگاه های گاز در حوزه شهری را جانمایی کنند.

امینی روش تصریح کرد: جانمایی در حوزه شهری از اولویت های کاری ما در سال جاری است و در مسیر انتقال گاز که از شهرستان کهنوج به جیرفت عملی می شود؛ مسیر بازگشایی شده و رفع تعارض صورت گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه مطالعات در این زمینه انجام شده است، ابراز داشت: اقدام در این زمینه برای بخش ساردوئیه نیز در دستور کار قرار دارد.

فرماندار جیرفت در ادامه سخنانش از انجام دو پرواز در طول هفته در فرودگاه جیرفت خبر داد و تصریح کرد: این پروازها روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروازها از این فرودگاه در طول روز انجام می شود، ابراز داشت: مشکلاتی در بخش روشنایی باند وجود دارد و هنوز تامین اعتبار نشده است که اگر این مشکل برطرف شده و بخش روشنایی راه اندازی شود امکان انجام پروازها در ساعات ابتدایی صبح به سمت تهران و شب ها از تهران به جیرفت وجود خواهد داشت که قطعا بیشتر مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

فرماندار جیرفت با اشاره به اینکه در طول روز برای انجام پروازها مشکلی وجود ندارد، افزود: پی گیر تامین اعتبار، تغییر ساعات پرواز و افزایش پروازها هستیم.

این مسئول یادآور شد: با توجه به گرمای هوای این شهرستان پروازها یا باید در ساعات ابتدایی روز یا در شب انجام شود در غیر این صورت ممکن است ظرفیت هواپیماها تکمیل نشود.

وی از عزم مسئولین برای تکمیل فرودگاه جیرفت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: پی گیر هستیم که پروازهای عتبات عالیات و همچنین صادرات محصولات به کشورهای همسایه ازفرودگاه جیرفت انجام شود.