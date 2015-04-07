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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

کاهش ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان

کاهش ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان

پایگاه خبری "بلومبرگ" از کاهش ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان گزارش داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "بلومبرگ"، ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی کشورها بعد از یک دهه افزایش، با کاهش چشمگیر روبرو شده است.

در همین حال، آمار کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان در ماه مارس میلادی (ماه قبل میلادی) به ۱۱.۶ تریلیون دلار کاهش یافت، این در حالی است که در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی این رقم ۱۲.۳ تریلیون دلار گزارش شده بود.

همچنین از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون، میزان ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی ۵ برابر کاهش پیدا کرده است.

بر پایه این گزارش، در یک دهه گذشته میانگین افزایش ذخایر ارزی جهان در سال ۸۲۴ میلیارد دلار بوده است.

 

کد مطلب 2528145
علیرضا کمندی

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