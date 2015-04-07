احتمال بازگشایی مسیر سامرا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با اشاره به بازگشایی مرز شملچه اظهار کرد: با برنامه ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته مرز شلمچه اوایل نوروز امسال برای انتقال زائران عتبات به کشور عراق بازگشایی شد.

وی در ادامه افزود: در ایام نوروز بیش از ۱۴۰هزار زائر به عتبات مشرف شدند که این عدد ۲۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ۹۰هزار زائر به صورت زمینی به عتبات اعزام شدند اظهار کرد: ۶۵هزار زائر از طریق مرز مهران، ۱۵هزار زائر از طریق مرز چزابه و ۱۰هزار زائر از طریق مرز شلمچه که به تازگی بازگشایی شده است در ایام نوروز به عتبات عالیات تشرف یافتند.

اوحدی تصریح کرد: علی رغم فضای امنیتی و درگیری متجاوزان بعثی و تکفیری، خوشبختانه ارائه خدمات به زائران از سوی سازمان حج و زیارت مناسب بوده است.

رئیس سازمان حج و زیارت به بازگشایی مسیر سامرا اشاره و تاکید کرد: امیدواریم با پیروزی‌های اخیر ارتش عراق در تکریت و با توجه به آزادسازی جاده سامرا و پاکسازی این مسیر از متجاوزین تکفیری، با اعلام رسمی مراجع امنیتی در عراق زمینه سفر زائران ایرانی به سامرا فراهم شود.