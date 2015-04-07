شعارسال حلقه اتصال ملت ودولت راتقویت می کند/لزوم تبیین تفکر آوینی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی سه شنبه در جلسه کیفیت برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در این رابطه که با حضور ادارات و ارگان های فرهنگی هنری استان برگزار شد، اظهار داشت: نامگذاری سال جدید به نام دولت ملت، همدلی و همزبانی در واقع حلقه اتصال بین ملت و دولت را مستحکم می کند و رسالت همه در این سال تلاش برای تحقق این امر مهم است.

وی با اشاره به برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی از ۲۰ تا ۲۷ فروردین امسال و همزمان با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی افزود: درخت هنر انقلاب و حوزه هنری نیز مانند هر مجموعه ای که به خون شهدا متبرک است، با خون شهید آوینی آبیاری و بالنده و پایدار شده چرا که هنری که پیش از انقلاب اسلامی سوغاتی فرنگ بود، پس از انقلاب اسلامی در مسیری متعالی و نو قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به امام راحل مبنی بر اینکه «ما با سینما مخالف نیستیم» تصریح کرد: این نگاه مسیر تازه ای برای هنر انقلاب ترسیم کرد که منجر به ظهور و بروز تفکر شهید آوینی شد و بر همین اساس امیدواریم در هفته هنر انقلاب با همکاری دستگاه ها و ادارت مرتبط با فرهنگ و هنر تفکر و اندیشه شهید آوینی را به درستی در جامعه تبیین کنیم.