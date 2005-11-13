آرامش در ميان مردگان در مراحل پاياني فني

فيلم " آرامش در ميان مردگان " درحيطه موضوع انسان شناسي و داراي تم اجتماعي است و حكايت پيرزني به نام "طيبه" را به تصوير مي كشد كه درگورستان شهرزندگي مي كند.

داستان اين فيلم از اين قرار است كه دريكي از روزها، " طيبه " با زني آشنا مي شود كه هرروز برمزارمرده اش حاضر مي شود. اين زن كه متمول است، روزي طيبه را به خانه اش دعوت مي كند واين دعوت ماجراهايي را به دنبال خواهد داشت .

عوامل فيلم " آرامش درميان مردگان " عبارتست از: نويسنده وكارگردان : مهرداد فريد ، مديرفيلمبرداري : غلامرضا آزادي ، صدا بردار: بابك اخوان ، طراح گريم : محمد قومي ، طراح صحنه ولباس : سحرشهامت ، عكاس : كوروش پيرو- مجري طرح : موسسه پندارفيلم وبازيگران : گلاب آدينه ، نيلوفرخوش خلق ، نورا هاشمي ومحسن حسيني و..