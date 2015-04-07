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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

رئیس کمیته مسابقات روبوکاپ:

برترینهای روبوکاپ عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند

برترینهای روبوکاپ عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند

رئیس کمیته ملی مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران گفت: بر اساس قول معاونت علمی، قرار است مقام‌آوران این دوره از مسابقات روبوکاپ آزاد به عضویت بنیاد ملی نخبگان دربیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی‌خانی در «افتتاحیه دهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران» گفت: مسابقات روبوکاپ آزاد ایران از سال 85 با 85 تیم کار خود را آغاز کرد و هم‌اکنون 340 تیم در دهمین دوره مسابقات ربوکاپ شرکت کرده‌اند.

وی افزود: قرار است با رایزنی‌های که صورت گرفته، این مسابقات تحت نظر یکی از ستادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحت عنوان «کمیته روبوکاپ» تشکیل شود و روی این موضوع دو سال فعالیت شده است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد قزوین اظهار داشت: همچنین بر اساس قول معاونت علمی، قرار است مقام‌آوران روبوکاپ آزاد به عضویت بنیاد ملی نخبگان دربیایند تا بتوانند از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بهره ببرند.

کد مطلب 2528259

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