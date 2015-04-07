برترینهای روبوکاپ عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی‌خانی در «افتتاحیه دهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران» گفت: مسابقات روبوکاپ آزاد ایران از سال 85 با 85 تیم کار خود را آغاز کرد و هم‌اکنون 340 تیم در دهمین دوره مسابقات ربوکاپ شرکت کرده‌اند.

وی افزود: قرار است با رایزنی‌های که صورت گرفته، این مسابقات تحت نظر یکی از ستادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحت عنوان «کمیته روبوکاپ» تشکیل شود و روی این موضوع دو سال فعالیت شده است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد قزوین اظهار داشت: همچنین بر اساس قول معاونت علمی، قرار است مقام‌آوران روبوکاپ آزاد به عضویت بنیاد ملی نخبگان دربیایند تا بتوانند از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بهره ببرند.