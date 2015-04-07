این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره جدیدترین فعالیت تئاتری مدنظر خود و همسرش در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مجموعه تئاتر شهر قرار است در پاییز امسال و در سالن اصلی، نمایش «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر را روی صحنه ببریم.



طهماسبی با اشاره به آغاز تمرین‌ها از فصل تابستان ۹۴، افزود: قرار است نمایش «مکبث» با کارگردانی مشترک من و آقای آییش روی صحنه برود.



وی که در سال ۸۷ در نمایش «کرگدن» آییش در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در مقام بازیگر روی صحنه رفته بود، درباره احتمال نقش آفرینی در نمایش «مکبث» توضیح داد: قرار است از اول خردادماه کار انتخاب بازیگران نمایش را شروع کنیم و همه چیز به انتخاب بازیگر نقش مکبث بستگی دارد زیرا بازیگران نقش‌های دیگر نمایش بسته به سن و ویژگی‌های بازیگر مکبث انتخاب خواهند شد.



کارگردان نمایش «خانواده تت» درباره شیوه اجرای نمایش «مبکث» با توجه به اینکه فرهاد آییش بارها به شیوه اجرایی این اثر نمایشی به سبک موسیقی رپ اشاره کرده بود، گفت: من هنوز درباره جزییات اجرای «مکبث» با آییش صحبتی نکرده‌ام اما او قصد دارد شیوه متفاوتی برای اجرای این نمایش در نظر بگیرد که یکی از آن‌ها اجرا به سبک موسیقی رپ است.



فرهاد آییش در آخرین تجربه کارگردانی خود نمایش «هفت شب با مهمانی ناخوانده» را در سالن اصلی به صحنه برد و نمایش «خانواده تت» به کارگردانی مائده طهماسبی که سال ۸۶ در سالن سایه به صحنه رفت، از جمله پرفروش ترین نمایش‌های اجرا شده در مجموعه تئاتر شهر است.