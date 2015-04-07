بررسی ۳۰۰ پرونده زوج متقاضی فرزندخواندگی در بهزیستی فارس

محسن یوسف زاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بیشتر افراد متقاضی سرپرستی کودکان دختر هستند، افزود: درسال گذشته ۱۷۳ پذیرش کودک بی سرپرست داشتیم که از این تعداد ۱۵۸ نفراز آنان بعنوان فرزند خواندگی و تعدادی دیگر به خانواده های درجه اول شیرخوارگان سپرده شد.

وی اضافه کرد:سالانه بیش از ۷۰نفر ورودی و ۱۲۰نفر خروجی کودکان بی سرپرست داریم و براین عقیده هستیم تا در هر لحظه شرایط فرزند خواندگی برای کودک فراهم شود آنها را به افرائد واجد شرایط بسپاریم.

معاون امور اجتمایی بهزیستی فارس به تعداد شیرخواران استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از بین ۵۰ شیرخوار ۳۰نفر از آنان با حکم قضایی شرایط فرزند خواندگی دارند.

وی متقاضیان فرزندخواندگی دختران را از پسران بیشتر دانست وبیان کرد: بیشترین تقاضا نیز در گروه سنی زیر دو سال است که دلیل آن ناشی از تفکر رایج بین مردم نیز است که بسیاری از خانواده ها بر این باورند که هرچه کودک سن کمتری داشته باشد بهتر خود را با خلق و خوی خانواده جدید خود وفق می‌دهد.

یوسف زاده اضافه کرد: ۴۰۰کودکی نیز از طریق ۲۴مرکز فعال بهزیستی از سوی خانواده ها سلب حضانت شده اند که بصورت شبانه روزی در این مراکز نگهداری می شوند.

معاون بهزیستی استان فارس در ادامه سخنان خود به خدماتی که از طریق اورژانس سیار و سامانه ۱۲۳ بهزیستی فارس از سوی کارشناسان مشاوره داده می شود اشاره کرد و گفت: بیشترین مشاوره در خصوص طلاق و اعتیاد از سوی مراجعه کنندگان است.