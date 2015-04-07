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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

در پایان جلسه علنی امروز؛

باهنر شهادت ۸ مرزبان در سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت

باهنر شهادت ۸ مرزبان در سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حادثه شهادت ۸ نفر از مرزبانان ناجا در استان سیستان و بلوچستان را به خانواده های آنان تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز با اشاره به شهادت ۸ نفر از مرزبانان نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان در شب گذشته، اظهار داشت: شهادت این مرزبانان رشید را به خانواده های آنان تبریک و تسلیت می گویم.

وی ادامه داد: از مسئولان امنیتی به ویژه سپاه پاسداران که در انهدام بخشی از گروه های تروریستی در این استان اقدامات موثری داشته اند تشکر می کنم، اما این تلاش ها باید از سوی نهادهای امنیتی و نظامی و وزارت کشور بیشتر شود تا این شرارت ها و حوادث پایان یابد و دیگر تکرار نشود.

کد مطلب 2528314

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