هنوز شانس قهرمانی داریم/ همه باشگاهها مشکل مالی دارند

امیر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شانس استقلال برای قهرمانی در لیگ برتر گفت: به نظر من هنوز قهرمانی برای استقلال تمام نشده است و یک شکست در بالای جدول و یک برد استقلال می تواند قاعده بازی را عوض کند. فوتبال به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن است که جذاب ترین ورزش دنیا محسوب می شود و من تعجب می کنم از برخی که این شانس را برای استقلال تمام شده می دانند .

مدیر اجرایی باشگاه استقلال در مورد دلیل افت این روزهای استقلال تاکید کرد: روزگاری داشتن ملی پوش برای استقلال به این معنی بود که از دیگران جلوتریم و شرایط خوبی داریم ،امروز اما اینگونه نیست،من نمی دانم دلیلش چه می تواند باشد شاید خستگی،شاید فشار زیاد اما به هر حال هر چه که هست با وجود آنکه به ملی پوشانمان افتخار می کنیم اما چون تیم در دست مربی نیست این موضوع به سود استقلال قلمداد نمی شود.

این مقام مسئول در مورد اینکه شاید دلیل افت استقلال مشکلات مالی باشد،افزود: درمورد مسائل مالی که مدیرعامل باشگاه به شدت می کوشد تا آن را مرتفع کند، آقای افشارزاده تا هفت یا هشت روز بعد از عید هم مانده بود و تلاش می کرد که پول در آورد،همه باشگاههای لیگ برتر هم مشکل مالی دارند و این مختص استقلال نیست .من فکر می کنم الان در مقطعی هستیم که کمی رفاقت و همدلی می تواند ما را به کورس برگرداند. به هرحال هر کس طلبکار باشد به پولش می رسد این موضوع شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز ندارد.

عرب در این رابطه که آیا سوءتفاهمی بین ملی پوشان و امیر قلعه نویی پس از برخورد بوقچی ها پیش آمده گفت: من چیز خاصی ندیده ام ،به طور کلی اما کار کردن در استقلال این موارد را به عنوان شایعه یا تصور با خود دارد چرا که توقع بسیار بالاست و مردم نتیجه می خواهند و به این ترتیب ممکن است اصطکاکی هم بین مردم یا بازیکنان به وجود آید که طبیعی است اما معنای این آن نیست که سوء تفاهمی پیش آمده باشد.

وی در ادامه پیرامون قهر کرار افزود: متاسفانه کمی بدشانسی هم داشته ایم،در واقع روی هرکسی که حساب باز کردیم،دچار مشکل شد،یا مصدوم شد یا موارد اینچنینی، به هر حال موضوع کرار را درهمین یکی دو روز حل خواهیم کرد نگران نباشید

این مدیر در پایان افزود: از رسانه ها می خواهم که به خاطر هواداران هم که شده از استقلال حمایت کنند تا در این هفته های پایانی این تیم با حاشیه جدیدی روبرو نشود .