تکمیل پروژه های عمرانی شهرستان مرند در سال ۹۴ پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند پروژه های عمرانی شهرستان در طول سال ۹۳ گفت: در سال ۹۳ شهرستان مرند توانست رتبه دوم استانی را در حوزه عمرانی به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه در سال جدید باید به پروژه های نیمه تمام سرو سامان داده شود، گفت: منطقه ویژه اقتصادی، حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی، برنامه ریزی و عمرانی از حوزه های حساسی هستند که می تواند در جهت رشد و تعالی شهرستان مرند موثر واقع شود .

کرمی افزود: در سال‌ گذشته، پروژه‌ های عمرانی شهرستان در مسیر مناسب ساماندهی شدند تاجایی که اخذ مجوز احداث آزادراه تبریز- مرند- بازرگان یکی از موفقیت های بزرگ در حوزه عمران و توسعه استان و شهرستان مرند بود.



وی با بیان اینکه آزادراه تبریز- مرند- بازرگان نقش کلیدی در توسعه شمال غرب کشور خواهد داشت، ادامه داد: تصویب این طرح در هیئت دولت نشان از توجه آنها به استان بود .



فرماندار مرند افزود: در سال جاری باید برای اتمام پروژه های نیمه تمام شهرستان همت ویژه ای داشته باشیم تا بتوانیم گام های مهمی در راستای عمران و آبادانی شهرستان در حوزه های مختلف برداریم.



وی ادامه داد: میانگین تخصیص اعتبارات در سال قبل ۷۰ درصد و در برخی حوزه ها ۱۰۰ درصد بود که امیدورام در سال ۹۴ این رقم به ۱۰۰ درصد برسد چراکه با اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی علاوه بر سرو سامان دادن به وضعیت پروژه ها می توان قدمی در جهت ایجاد اشتغال هم برداشت.