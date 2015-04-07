کشف ۱۵۹ هزار نخ سيگار قاچاق از اتوبوس در اتوبان «زنجان به قزوين»

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی پلیس سردار علیرضا صالحی افزود : با كسب اطلاع از اينكه يك دستگاه اتوبوس حامل كالاي قاچاق در محور هاي استان در حال تردد است شناسايي ودستگيري متهم در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

وی اظهار داشت : ماموران مبارزه با قاچاق كالا وارز بلافاصله با حضور در جاده هاي استان در قالب تيم هاي مختلف موفق شدند خودرو مذكور را در محور اتوبان "زنجان به قزوين" شناسايي ومتوقف كنند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان تصريح كرد : ماموران در بازرسي از اين خودرو ۱۵۹ هزار نخ سيگار و ۳۳۵ثوب انواع البسه قاچاق را كه به طرز ماهرانه اي در قسمت هاي مختلف خودرو جاسازي شده بود كشف كردند.

سردار صالحی افزود: راننده خودرو به اتهام حمل كالاي قاچاق دستگير وپس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع مربوطه معرفي شد.

وقوع سرقت ها در ايام نوروز در زنجان ۳۴ درصد كاهش داشته است

فرمانده انتظامي استان زنجان با بيان اينكه امنيت و آرامش زمينه ساز همدلي و همزباني است گفت : وقوع سرقت هاي در ايام تعطيلات نوروز در سطح استان ۳۴ درصد كاهش داشته است.

سردار" عليرضا صالحي" صبح امروز در جمع كاركنان اين فرماندهي با اشاره به نام گذاري سال جديد از سوي مام معظم رهبري به نام سال " دولت و ملت همدلي و همزباني " اظهار داشت: نيروي انتظامي به عنوان متولي حفظ امنيت عمومي جامعه براي تحقق اين شعار تمام توان و امكانات خود را به خدمت مي گيرد.

وی با تقدير و تشكر از تلاش هاي صورت گرفته در تعطيلات نوروز عنوان داشت: خوشبختانه در تعطيلات نوروز امسال ميزان كشته هاي رانندگي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد كاهش داشته است.

فرمانده انتظامي استان زنجان با تاكيد بر اينكه در ايام تعطيلات نوروز ۱۸ نفر در حوادث رانندگي جانشان را از دست داده اند ،گفت: ميزان وقوع تصادفات جرحي نيز ۲۱درصد كاهش داشته است.

سردار صالحي از افزايش كشف سرقت ها در نوروز امسال خبر داد و گفت : وقوع سرقت ها نيز در ايام تعطيلات نوروز ۳۴درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.

فرمانده انتظامي استان زنجان از تلاش هاي كاركنان در ايام تعطيلات نوروز تقدير و تشكر كرد و گفت : مجموعه نيروی انتظامی استان هدفي جزء خدمت به مردم ندارد و خدمتی توام با اقتدار و محبت دارد .