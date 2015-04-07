پول فیفا هنوز نرسیده است/ امیدوارم رفع تحریم ها تاثیرگذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اولین جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز با حضور علی کفاشیان،دکتر علیرضا اسدی، دکتر محمود اسلامیان، مهدی تاج، غلامرضا بهروان، دکتر الهه عرب عامری، دکتر شهرام دبیری، فریدون اصفهانیان و حیدر بهاروند در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد.

در ابتدای این جلسه علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تبریک به مناسبت سال جدید به اعضای هیات رئیسه گفت: حلول سال 1394 تبریک می گویم ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر را به همه بانوان ایران تبریک عرض می کنم و بسیار متاسفم که جامعه رسانه و ورزش دو خبرنگار بسیار زحمت کش و پرتلاش را که برای پوشش دیدارهای دوستانه تیم ملی مقابل شیلی و سوئد به اروپا سفر کرده بودند و بعد از پوشش دیدار بارسلونا و رئال‌مادرید قصد بازگشت به اتریش را داشتند، متاسفانه اما در هواپیمای ایرباس A320 دچار سانحه شدند و جان خود را از دست دادند. لذا به خانواده ایشان و اصحاب رسانه و جامعه فوتبال ورزش کشور تسلیت می گویم.

در ادامه این نشست رئیس فدراسیون فوتبال، دکتر محمود اسلامیان را به اعضای هیات رئیسه معرفی کرد و گفت: با توجه به سوابق و فعالیتهای دکتر اسلامیان از ایشان خواستیم تا به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ما را همراهی کنند که خوشبختانه اکنون و با حضور همه اعضای هیات رئیسه با همدلی و پشتکار، فعالیتهای مربوط به فوتبال را پیگیری می کنند تا شاهد انجام برنامه های خود به بهترین شکل باشیم.

کفاشیان گزارشی از برنامه های صورت گرفته در فروردین ماه سال 94 ارائه کرد و ادامه داد: سال بسیار پر کاری را آغاز کردیم. تیم ملی فوتبال بزرگسالان به شیلی و سوئد سفر کرد و دو بازی تدارکاتی بسیار خوب را پشت سر گذاشت. تیم ملی برابر اتریش به پیروزی دو بر صفر رسید و در برابر سوئد نیز بازی را 3 بر یک واگذار کرد . تیم ملی بزرگسالان بانوان نیز پس از برگزاری چند مرحله اردوی تدارکاتی و انجام دو بازی دوستانه با تیم ملی ازبکستان به چین تایپه سفر کرد تا در رقابتهای مقدماتی المپیک ریو به رقابت با حریفان خود بپردازد که این تیم نیز با یک برد و یک باخت به فعالیت خود پایان داد و نتوانست جواز حضور در بازیهای المپیک ریو را کسب کند.

وی ادامه داد: تیم ملی نوجوانان در تورنمنت 10 جانبه ژاپن شرکت کرد که عنوان قهرمانی این بازیها را به خود اختصاص داد. تیم ملی زیر 22 سال نیز در ایران به مصاف حریفان خود رفت و توانست به مرحله دوم رقابتهای المپیک ریو راه پیدا کند و تیم ملی فوتبال ساحلی نیز با کسب عنوان سوم مسابقات قهرمانی آسیا، جواز حضور در رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی در پرتغال را کسب کرد. همچنین سازمان لیگ برتر نیز برنامه ها و فعالیتهای خود را آغاز کرده و شاهد برپایی ادامه رقابتهای لیگ در رده های مختلف هستیم. در همین راستا از دکتر اسدی که به دلیل ترافیک کاری فدراسیون در ابتدای سال سفرش به ژاپن را لغو کرد تا مسابقات تیم ملی زیر 22 سال به بهترین نحو انجام شود و همچنین دیگر همکاران در فدراسیون که تلاش کردند تا مسابقات به شکل ممکن پوشش داده شود، تشکر و قدردانی می کنم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گزارشی از سفرش به کره جنوبی و ژاپن به اعضای هیات رئیسه ارائه کرد و گفت: همانطور که در بالا اشاره کردم دکتر اسدی به دلیل مسابقات و مشغله نتوانست من و دکتر عرب عامری را در جلسات و سمینار هایی که در ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، همراهی کند. در این سمینار ها در رابطه با بازاریابی، برگزاری مسابقات بحث و بررسی شد .

وی در ادامه گفت: در سال جدید و در ادامه عقد تفاهم نامه های خوب با ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن، قرار است تا چند تن از روسای فدراسیون فوتبال کشورهای مختلف سفری به ایران داشته باشند و در رابطه با همکاری های فدراسیون های دو کشور به بحث و تبادل نظر بپردازیم. در واقع همه فعالیت ها توسط همکاران و مسئولین در فدراسیون فوتبال به طور منظم انجام می شود تا در سال جدید بهترین عملکرد را داشته باشیم.

کفاشیان در ادامه درباره مشکلات مالی فدراسیون فوتبال در سال 93 گفت: در پایان سال 93 مشکلات مالی عدیده ای داشتیم که در پایان سال 93 و با همکاری اسپانسر بخشی از آن رفع و ما توانستیم برنامه های متعدد ابتدای سال 94 را اجرا کنیم. متاسفانه پول هایی که در اختیار فیفا است، هنوز به دست ما نرسیده است. بخشی از این پول ها به حضور داوران و ناظران در بازیهای مختلف بین المللی مربوط می شود. به طور مثال قضاوت فغانی و کمک هایش در مسابقات مختلف و مخصوصا جام ملتها که عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای گذاشتند، هنوز پولی را دریافت نکرده اند اشاره می کنم. خوشبختانه با رایزنی و مذاکراتی که در سوئیس صورت گرفته امیدوار هستیم از این پس تحریم ها برداشته شود و ما بتوانیم با در اختیار داشتن پول های بلوکه شده، برخی از مطالبات را دریافت کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری نشست روسای هیاتهای فوتبال در خراسان رضوی خبر داد و گفت: طبق روال و همانند سالهای گذشته در ابتدای سال با روسای هیاتهای فوتبال استانها جلساتی را برگزار می کنیم تا خط مشی ها ی فدراسیون وبرنامه های خود را مطرح و اعلام کنیم و با یکسان سازی و ارائه یک برنامه مدون برای رشد و توسعه فوتبال گام برداریم. بر همین اساس اردیبهشت ماه نشستی را با روسای هیات های فوتبال در مشهد مقدس برگزار خواهیم کرد.

این نشست همچنان ادامه دارد و قرار است در مورد سرنوشت کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی هم تصمیم گیری شود.