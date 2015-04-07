هدایت تیم ملی بوکس به سرمربی خارجی سپرده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آذر سال گذشته فدراسیون بوکس تصمیم گرفت تا تیم ملی را به دو گروه تقسیم کند. قرار شد گروه اول زیر نظر اکبر احدی و گروه دوم زیر نظر علیرضا استکی فعالیت کنند. این تصمیم اگرچه از نظر مسئولان فدراسیون تصمیمی منطقی و باعث رشد و رقابت ملی پوشان بود اما مخالفانی نیز داشت تا جایی که اکبر احدی به صراحت اعلام کرد که مخالف دوگروهه شدن تیم ملی است.

فدراسیون بوکس که پیش از این هم به فکر جذب مربی خارجی بود پس از تعطیلات نوروز چند جلسه ای با مسئولان کمیته ملی المپیک در خصوص جذب سرمربی خارجی داشته و توافقات اولیه نیز صورت گرفته است.

با این توافق، کار دو گروه تیم ملی بیش از سه ماه نکشید و هدایت تیم ملی در ادامه و پس از رقابتهای انتخابی در یک گروه به سرمربی خارجی سپرده می شود. مربی سه ستاره اوکراینی با رقم قرارداد ماهی سه هزار دلار نزدیک ترین گزینه به نیمکت تیم ملی است.