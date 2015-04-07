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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

فیروزی:

توسعه ورزش همگانی محورفعاليت‌های ورزشی آذربایجان شرقی در سال جدید

توسعه ورزش همگانی محورفعاليت‌های ورزشی آذربایجان شرقی در سال جدید

تبریز- مدیر گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: توجه به ورزش همگانی محور فعاليت‌های ورزشی استان در سال ۹۴ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیروزی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه به ورزش همگانی در استان در طول سال جدید اظهار داشت: پرداختن به ورزش همگانی باید به رفتار اجتماعی تبدیل شود و دانش افزایی، ایجاد دید مثبت، تبدیل کردن به رفتار فردی و در نھایت رسیدن به رفتار اجتماعی مطلوب مھم ترین اولویت گسترش ورزش ھمگانی در استان است.

وی ادامه داد: اولین گام در تغییرافراد جامعه تغییر در نگرش است که این با آگاھی دادن و دانش افزایی میسر خواھد شد. به طورکلی دانش افزایی،  ایجاد دید مثبت، تبدیل کردن به رفتار فردی و در نھایت رسیدن به رفتار اجتماعی مطلوب مھم ترین اولویت گسترش ورزش ھمگانی در استان است.

فیروزی با اشاره به برگزاری همایش های ویژه ورزش همگانی در استان اظهار داشت: دو همایش ویژه جانبازان و معلولین، دوهمایش ویژه ورزش کارکنان، دو همایش ویژه ورزش کارگران، دو همایش ویژه نیروهای مسلح و بسیج، چهار همایش ویژه ورزش دانش آموزی و دانشجویی و ۱۰ همایش در محور های ورزشی و همایش ها توسط هیات های ورزشی برای سال ۹۴ پیش بینی شده است.

وی افزود: تمرکز اداره کل ورزش و جوانان استان بر چهار مقوله توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، بخش جوانان و توسعه فضاهای ورزشی استوار بوده و در این میان به توسعه وزرش همگانی که دامنه قله ورزش قهرمانی است، توجه ویژه ای داریم.

مدیر گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: ارتقا سلامتی جامعه در بطن توسعه ورزش همگاني قرار داد و ورزش همگاني به عنوان پايه و مادر تمام رشته‌هاي ورزشي در محور فعاليت‌هاي ورزشي استان است.

فیروزی ادامه داد: به منظور تحقق اهداف و دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند راهبردی به منظور افزایش کمی و جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی، طرح تقسیم کار استانی در حوزه ورزش همگانی و تصویب سیاست های توسعه ورزش همگانی در بالاترین سطح مدیریت ورزش همگانی در استان تهیه و تدوین شده است.

کد مطلب 2528407

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