به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیروزی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه به ورزش همگانی در استان در طول سال جدید اظهار داشت: پرداختن به ورزش همگانی باید به رفتار اجتماعی تبدیل شود و دانش افزایی، ایجاد دید مثبت، تبدیل کردن به رفتار فردی و در نھایت رسیدن به رفتار اجتماعی مطلوب مھم ترین اولویت گسترش ورزش ھمگانی در استان است.

وی ادامه داد: اولین گام در تغییرافراد جامعه تغییر در نگرش است که این با آگاھی دادن و دانش افزایی میسر خواھد شد. به طورکلی دانش افزایی، ایجاد دید مثبت، تبدیل کردن به رفتار فردی و در نھایت رسیدن به رفتار اجتماعی مطلوب مھم ترین اولویت گسترش ورزش ھمگانی در استان است.

فیروزی با اشاره به برگزاری همایش های ویژه ورزش همگانی در استان اظهار داشت: دو همایش ویژه جانبازان و معلولین، دوهمایش ویژه ورزش کارکنان، دو همایش ویژه ورزش کارگران، دو همایش ویژه نیروهای مسلح و بسیج، چهار همایش ویژه ورزش دانش آموزی و دانشجویی و ۱۰ همایش در محور های ورزشی و همایش ها توسط هیات های ورزشی برای سال ۹۴ پیش بینی شده است.

وی افزود: تمرکز اداره کل ورزش و جوانان استان بر چهار مقوله توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، بخش جوانان و توسعه فضاهای ورزشی استوار بوده و در این میان به توسعه وزرش همگانی که دامنه قله ورزش قهرمانی است، توجه ویژه ای داریم.

مدیر گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: ارتقا سلامتی جامعه در بطن توسعه ورزش همگاني قرار داد و ورزش همگاني به عنوان پايه و مادر تمام رشته‌هاي ورزشي در محور فعاليت‌هاي ورزشي استان است.

فیروزی ادامه داد: به منظور تحقق اهداف و دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند راهبردی به منظور افزایش کمی و جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی، طرح تقسیم کار استانی در حوزه ورزش همگانی و تصویب سیاست های توسعه ورزش همگانی در بالاترین سطح مدیریت ورزش همگانی در استان تهیه و تدوین شده است.