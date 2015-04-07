کاهش مصرف قند و نمک مردم/کنترل آلاینده های غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در خصوص مهمترین اولویت های سازمان غذا و دارو با توجه به نامگذاری این سال از سوی سازمان بهداشت جهانی به نام «ایمنی غذا؛ از مزرعه تا سفره»، گفت: مهمترین اولویت سازمان در سال جاری غذاست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو مسئولیت سنگینی در حوزه ایمنی و سلامت فراورده های غذایی مورد استفاده مردم دارد.

دیناروند تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام ایمنی و سلامت غذا و همچنین معرفی موضوع غذا به عنوان یکی از محوری ترین برنامه هایوزارت بهداشت توسط دکتر هاشمی سازمان غذا و دارو برنامه های ویژه ای در این خصوص تدارک دیده است

وی با بیان اینکه اقدامات ابتدایی فعالیتهای ما از سال گذشته شروع شده است و در سال جاری آنها را ادامه خواهیم داد گفت: انتظار ما این نیست که نتایج اقدامات ما خیلی زود مشخص شود بلکه ثمره این فعالیتها در بلند مدت سلامت مردم را تضمین می کند.

معاون وزیر بهداشت با نام بردن از «سیاست های ترویج سلامت محوری»، گفت: میانگین اضافه وزن ۵۰ درصدی مردم کشور بر کسی پوشیده نیست لذا در صدد هستیم اسیدهای ترانس، اشباع، قند و نمک را در فراورده های غذایی کاهش دهیم و کالری دریافتی مردم را بطور قابل ملاحظه ای کنترل نماییم.

وی همچنین دیگر برنامه های ترویج سلامت محوری را کمک به مردم در جهت انتخاب غذاهای سالم برشمرد و اظهار داشت: با تعبیه چراغ راهنمای تغذیه ای و درج آن بر روی محصولات، این مهم عملیاتی خواهد شد کما اینکه اولین بسته های غذایی دارای چراغ راهنمای تغذیه ای از اوایل سال جاری وارد بازار خواهند شد.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین عنوان نمود: مصادف با هفته سلامت در ابتدای اردیبهشت ماه که یک روز آن مختص غذاست، به محصولاتی که ایمنی و سلامت را بر اساس معیارهای سازمان غذا و دارو رعایت نموده اند نشان ایمنی و سلامت اهدا خواهد شد.

دیناروند فعالیت اساسی دیگر سازمان غذا و دارو را بحث کنترل آلاینده های غذایی معرفی کرد و گفت: با راه اندازی سامانه جامع آزمایشگاهی و ارتقای شبکه آزمایشگاهی این موضوع نیز پیش خواهد رفت.

وی در پایان به کنترل باقیمانده سموم و آلاینده ها نیز اشاره کرد و گفت: پیرو قولی که داده بودیم طی گزارشی عملکرد سالانه فرآورده های غذایی ارائه خواهد شد و بدین صورت غذاهای دارای ایراد مشخص خواهند گردید.