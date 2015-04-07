سلایق شخصی در روند مدیریتی مانع از توسعه کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه در نشست با مدیران منطقه ویژه اقتصادی سهلان اظهار داشت: وجود موانع فرهنگی در راه توسعه استان خطرناک بوده و باید منتظر عملکرد صحیح مسئولان در این زمینه باشیم.

وی با بیان اینکه چنین موانعی اغلب برگرفته از سلایق شخصی است،گفت: برخی سلایق شخصی باعث کند شدن روند توسعه‌ای استان شده و در بلندمدت نقش آذربایجان‌شرقی را در کشور کمرنگ‌تر می‌کند.

رحمانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سهلان اظهار داشت: این پروژه عظیم ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی استان دارد که انتظار می‌رود با تلاش تیم حاضر هر چه سریع‌تر به سرانجام رسیده و شاهد شکوفایی هر چه بیشتر آن باشیم.

وی ضمن یادآوری هماهنگی و همدلی موجود میان مسئولان استان و قول مساعد برای کمک به رفع موانع موجود در تملک اراضی فاز دو، از معاونت برنامه‌ریزی استاندار درخواست کرد تا با همفکری و هماهنگی دیگر مسئولان استان برای حل و فصل موانع پیش روی اجرای این پروژه اقدام کنند.

نماینده مردم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو افزود:‌ وجود منطقه ویژه اقتصادی سهلان،‌ منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه علم و فناوری تبریز به قدری برای استان و منطقه مهم است که اگر روزی سایر فعالیت‌های اجرایی استان تعطیل شود نیز می‌توانند به عنوان موتور محرکه توسعه استان عمل کنند.

رحمانی ادامه داد: با همدلی مسئولان و تلاش دست اندرکاران باید هرچه زودتر نسبت به راه‌اندازی این پروژه‌های عظیم اقدام شود تا با حل مشکل اشتغال جوانان، آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی منطقه کاهش یابد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: هر کارمندی در هر منصبی باید به فکر این باشد که اگر پروژه‌ای اعم از اقتصادی و عمرانی به تعویق بیفتد فرصت اشتغال جوانان از بین می‌رود و همه ما نسبت به عواقب آن مسئول هستیم.