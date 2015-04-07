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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

رحمانی:

سلایق شخصی در روند مدیریتی مانع از توسعه کشور می شود

سلایق شخصی در روند مدیریتی مانع از توسعه کشور می شود

تبریز- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وجود هر گونه سلیقه شخصی در روند مدیریتی کشور مانع از توسعه همه جانبه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه در نشست با مدیران منطقه ویژه اقتصادی سهلان اظهار داشت: وجود موانع فرهنگی در راه توسعه استان خطرناک بوده و باید منتظر عملکرد صحیح مسئولان در این زمینه باشیم.

وی با بیان اینکه چنین موانعی اغلب برگرفته از سلایق شخصی است،گفت: برخی سلایق شخصی باعث کند شدن روند توسعه‌ای استان شده و در بلندمدت نقش آذربایجان‌شرقی را در کشور کمرنگ‌تر می‌کند.

رحمانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سهلان اظهار داشت: این پروژه عظیم ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی استان دارد که انتظار می‌رود با تلاش تیم حاضر هر چه سریع‌تر به سرانجام رسیده و شاهد شکوفایی هر چه بیشتر آن باشیم.

وی ضمن یادآوری هماهنگی و همدلی موجود میان مسئولان استان و قول مساعد برای کمک به رفع موانع موجود در تملک اراضی فاز دو، از معاونت برنامه‌ریزی استاندار درخواست کرد تا با همفکری و هماهنگی دیگر مسئولان استان برای حل و فصل موانع پیش روی اجرای این پروژه اقدام کنند.

نماینده مردم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو افزود:‌ وجود منطقه ویژه اقتصادی سهلان،‌ منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه علم و فناوری تبریز به قدری برای استان و منطقه مهم است که اگر روزی سایر فعالیت‌های اجرایی استان تعطیل شود نیز می‌توانند به عنوان موتور محرکه توسعه استان عمل کنند.

رحمانی ادامه داد: با همدلی مسئولان و تلاش دست اندرکاران باید هرچه زودتر نسبت به راه‌اندازی این پروژه‌های عظیم اقدام شود تا با حل مشکل اشتغال جوانان، آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی منطقه کاهش یابد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: هر کارمندی در هر منصبی باید به فکر این باشد که اگر پروژه‌ای اعم از اقتصادی و عمرانی به تعویق بیفتد فرصت اشتغال جوانان از بین می‌رود و همه ما نسبت به عواقب آن مسئول هستیم.

کد مطلب 2528426

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