اطلاعیه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد کارلوس کی روش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری نشست امروز سه‌شنبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، اطلاعیه به شرح زیر صادر شد:

با توجه به درخواست کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی و انجام مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌ها که درخواست عدم حضور در تیم ملی فوتبال ایران را بنا به دلایل مختلف اعلام کرده بود، هیات رئیسه فدراسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعضا با در نظر گرفتن جمیع جهات با ادامه فعالیت وی به عنوان سرمربی تیم ملی موافقت کردند.

در این رابطه مقرر شد، رئیس فدراسیون فوتبال به نمایندگی از اعضا و با اختیارات کامل و با توجه به در پیش بودن رویدادهای مهم مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، مذاکرات لازم را جهت ادامه فعالیت کارلوس کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی در چهارچوب قرارداد منعقده ظرف مدت هفته جاری انجام دهد.