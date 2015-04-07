رضا صابری، نماینده مردم رامیان و آزادشهر و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژي اتمی، اظهار داشت: حداکثر چیزی را که می‌توان از این جلسه گفت این است که مذاکره‌کنندگان اطلاعاتی را درباره مذاکرات ارائه کردند که بخش عمده‌ای از آنها فنی بود و توسط آقای صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ارائه شد.

وی تصریح کرد: صحبت‌هایی توسط آقای صالحی مطرح شد که به ابهامات افزود و فکر می‌کنم باید در جلسات بعدی مجلس بر روی این ابهامات کار شده و پاسخ‌های شفاف‌تری ارائه شود.

صابری ادامه داد: در رابطه با صحبت‌های آقای ظریف هم ما باید واقعیت‌های مذاکرات را به طور مستند داشته باشیم؛ چون هم در متن بیانیه قرائت شده و هم در چیزی که آمریکایی‌ها ارائه کرده‌اند، ابهامات جدی وجود دارد، به همین خاطر وزارت امور خارجه ما باید یک «فکت‌‌شیت» ارائه کند تا به استناد آن بعدا توافقنامه را مطالبه کنیم، چراکه با توجه به مجموعه ابهامات، نمی توانیم فقط با سخنرانی‌ها، وضعیت مذاکرات و توافقنامه را رصد کنیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مباحثی امروز وجود دارد که باید بدانیم این مباحث بعداً چگونه به طور قطعی در توافقنامه هسته‌ای ثبت خواهد شد.

تاکید لاریجانی بر اهمیت موضوع و تداوم جلسات مشترک

صابری در رابطه با نتیجه جلسه امروز مجلس با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، اظهار داشت: جمع‌بندی مشخصی صورت نگرفت اما تاکید آقای لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، این بود که این مساله بسیار مهم است و جلسه دیگری تشکیل خواهد شد که به این سئوال‌ها و ابهامات پاسخ داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در هفته آینده مجلس و دولت نشست مشترک دارند، احتمال دارد در آنجا نیز به این مساله پرداخته شود، اما باید در خود مجلس و در جلسات کارشناسی این مساله بررسی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با فضای عمومی جلسه در نشست غیرعلنی امروز با ظریف و صالحی، تصریح کرد: کلیت موضع مجلس این است که از تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کند اما این یک مبحث ملی است و باید همه ابعاد آنچه اتفاق می‌افتد، شفاف باشد، بنابراین اگر مجلس نگرانی‌هایی دارد، در رابطه با توافقی است که قرار است در نهایت امضا شود.

صابری تاکید کرد: ما تردید نداریم که آقای ظریف یک کارشناس مسلط بر امور سیاست خارجی و دیپلماسی است و آقای صالحی نیز یک کارشناس فنی متدین است، اما اگر اطلاعات و نقدهای دیگری نیز در اختیار آنها قرار گیرد، قطعا به ضرر آنها نخواهد بود، چرا که باعث رفع اشکالات می‌شود.