بازدید ۲۹ هزار مسافر از جاذبه های دامغان/ اسکان ۸۸ هزار مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد صبح سه شنبه در گفنگو با خبرنگاران در محل فرمانداری ضمن اشاره به بازدید ۲۹ هزار مسافر از اماکن تاریخی و گردشگری دامغان اظهار داشت: از این تعداد ۲۸ هزار و ۹۸۱ نفر بازدید کننده داخلی و ۲۲ نفر دیگر را بازدیدکنندگان خارجی تشکیل دادند.

وی اضافه کرد: این تعداد بازدیدکننده از پنج مکان تاریخی مذهبی و گردشگری در سطح شهرستان دامغان بازدید کردند.

اسکان ۸۸ هزار نفر مسافر نوروزی در دامغان

رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان به بحث اسکان و سازماندهی مسافران نوروزی اشاره داشت و افزود: ۸۸ هزار و ۲۳۰ نفر مسافر نوروزی در شهرستان دامغان از ۲۶ اسفند سال گذشته تا ۱۴ فروردین اسکان داده شدند.

مجد یادآور شد: از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۴ نفر مسافر از سوی آموزش و پرورش دامغان، ۲۶۹ نفر از سوی آموزش و پرورش منطقه امیر آباد و یک هزار و ۱۸ نفر در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی و مابقی در زائر سرای حضرت امام رضا(ع)، اماکن مذهبی و مساجد، زائر سرای حضرت ابوالفضل(ع)، هتل ها، مهمانپذیرها، خوابگاه ها و سالن های ورزشی و در شهرهای کلاته رودبار و دیباج اسکان داده شدند.

وقوع ۶۹ فقره تصادف در ایام نوروز در حوزه استحفاظی دامغان

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان از وقوع ۶۹ فقره تصادف طی ایام نوروز در حوزه استحفاظی شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد ۵۱ فقره تصادف در حوزه برون شهری و ۱۸ فقره دیگر در حوزه درون شهری رخ داد.

مجد تصریح کرد: تعداد مصدومان و مجروحان تصادفات در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان در مجموع ۱۰۱ مصدوم و مجروح بوده است.

وی یادآور شد: تعداد فوتی های تصادفات در حوزه درون و برون شهری در مجموع پنج نفر بوده که از این تعداد چهار نفر در حوزه برون شهری و یک نفر در حوزه درون شهری در ایام تعطیلات نوروز فوت کردند.

تامین بیش از ۴ میلیون لیتر بنزین برای خودروهای عبوری از دامغان

فرماندار شهرستان دامغان به میزان تامین بنزین و سی ان جی پرداخت و افزود : چهار میلیون و ۹۲۷ هزار و ۳۰۰ لیتر بنزین از سوی خودروها در ایام تعطیلات نوروز در جایگاه های سوخت و در حوزه استحفاظی شهرستان سوخت گیری شد.

مجد خاطر نشان ساخت: همچنین ۹۳۴ هزار و ۳۶۷ کیلوگرم مسافران سی ان جی سوخت گیری کردند.

توزیع ۱۰۵هزار کیلوگرم میوه شب عید در دامغان

رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان همچنین به بحث توزیع میوه شب عید پرداخت و اظهار داشت: ۱۰۵ هزار و ۷۸۶ کیلوگرم میوه در ایام نوروز در سطح شهرستان توزیع شد.

مجد افزود: از این میزان ۳۳ هزار و ۱۲۶ کیلوگرم سیب و ۷۲ هزار و ۶۶۰ کیلوگرم پرتغال در بین شهروندان دامغانی با قیمت مصوب دولتی توزیع شد.

وی همچنین از وجود پنج پایگاه امداد جاده ای هلال احمر، پنج پست راهنمایی مسافران هلال احمر، ۱۰ پایگاه امداد جاده ای اورژانس، یک ایستگاه سلامت اورژانس، چهار چادر راهنمای مسافران، پنج مکان تاریخی و مذهبی برای بازدید مسافران و گردشگران داخلی و خارجی، چهار پاسگاه انتظامی نوروزی در سطح حوزه های استحفاظی شهرستان دامغان در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

مجد گفت: اختصاص شماره پیامک از سوی فرمانداری برای دریافت انتقادات و پیشنهادات و شکایات مسافران، تشکیل هشت کمیته فرعی و هر کمیته با مسئولیت مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای ستاد در کمیته ها، هماهنگی و پیگیری نصب بنر به مناسبت ایام فاطمیه بر سر درب ادارات و سطح شهرها و جاده های منتهی به شهر، هماهنگی و پیگیری و نصب بنر خوش آمدگویی به زائران امام رضا(ع) و معرفی اماکن تاریخی و مذهبی بر سر درب ادارات و سطح شهرها و جاده های منتهی به شهر و ... از فعالیت های جنبی ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دامغان در ایام نوروز بوده است.