شرایط اقلیمی و جنگ در افت تحصیل دانش آموزان خوزستانی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز در گردهمایی تخصصی تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳ استان خوزستان که در پژوهشکده خانه معلم اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی خوزستان، گرد و غبار، گرما و موقعیت جغرافیایی استان، شرایط اجتماعی، مناطق مرزی و عشایری و جنگ تحمیلی در افت تحصیلی دانش آموزان تاثیر عمده ای داشته بنابراین نباید با یک سری پارامترهای مشخص خوزستان را با سایر استان ها مقایسه کرد.

وی افزود: بهبهان با جایگاه ۳۱۱ در کشور وضعیت بهتری را نسبت به سایر مناطق استان دارد. در کل کشور ۷۲۵ منطقه داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: در استان دزفول بهترین جایگاه را داشته است. دزفول در استان خوزستان در رشته ریاضی فیزیک، علوم و معارف اسلامی و پیش دانشگاهی کلیه رشته ها مقام اول را کسب کرده است. همچنین در رشته علوم و معارف اسلامی رتبه ۴۰ را بین ۷۲۵ منطقه کشور کسب کرده است.

تقی زاده یادآور شد: بهبهان در علوم تجربی مقام اول استان و گتوند هم در علوم انسانی مقام اول تعداد قبولی، درصد قبولی و میانگین نمره دروس نهایی امتحانات خرداد ۹۳ را به خود اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: در دروس نهایی خرداد سال قبل ۹۷ هزار و ۵۰۴ نفر شرکت کرده اند. این امتحانات در دو هزار و ۶۰ مدرسه برگزار شد. از این تعداد ۷۸ هزار و ۳۳ نفر فارغ التحصیل شده اند. یعنی ۸۰ درصد آنها فارغ التحصیل شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: ۳۶ هزار و ۲۸۴ دانش آموز در پیش دانشگاهی، ۵۰ هزار و ۱۳ نفر در رشته های نظری و ۱۱ هزار و ۲۰۷ نفر نیز در رشته های فنی و حرفه ای بودند. همچنین ۷۱ هزار و ۵۵۴ نفر از دانش آموزان در مدارس روزانه، ۲۵ هزار و ۹۵۰ نفر در بزرگسال و دو هزار و ۸۴۱ نفر داوطلب آزاد بودند. از این شرکت کننده ها ۴۸ هزار و ۲۴۳ نفر دختر و ۴۹ هزار و ۲۶۱ نفر پسر بودند.

تقی زاده بیان کرد: در شاخه نظری در رشته ریاضی فیزیک میانگین درصد قبولی در کشور ۸۸.۱۷ بوده که در خوزستان۸۲.۳۰ بوده است. در رشته علوم تجربی میانگین درصد قبولی در کشور ۸۷.۰۵ بوده که میانگین خوزستان ۸۲.۳۷ است. در رشته علوم انسانی میانگین درصد قبولی در کشور ۷۳.۰۲ بوده و در خوزستان ۵۶.۱۳ است.

وی تاکید کرد: در رشته علوم و معارف اسلامی درصد قبولی کشور ۹۳.۰۶ و در خوزستان ۸۷ بوده است. در پیش دانشگاهی کلیه رشته ها درصد قبولی در کشور ۸۵.۹۰ و استان خوزستان ۸۸.۲۶ است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری این گردهمایی دو روزه بوده و ادامه آن فردا به میزبانی شهرستان اندیمشک برگزار می شود.