نفرات برگزیده مسابقات دو میدانی بانوان خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های دو و میدانی ویژه بانوان ورزشکار که با حضور ۸۰ دونده و از تعداد ۱۵ شهرستان در استادیوم تختی مشهد برگزار شد ورزشکاران با رقابت در ۱۱ ماده موفق به کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی کشور شدند.

در این رقابت ها نگین نظامی در ماده ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ملیکا سادات برادران در ماده ۴۰۰ متر و فاطمه بخشنده در مواد پرتاب دیسک و پرتاب وزنه در رده سنی نونهالان موفق به کسب عناوین نخست این رقابت ها شدند.

زهرا غفرانی نیز در مواد ۱۰۰ متر با مانع و ۴۰۰ متر با مانع، زهرا ایوبی‌فر در مواد پرش طول و پرش ارتفاع و مریم سیدنوزادی در مواد پرتاب دیسک و پرتاب وزنه در رده سنی نوجوانان به مقام قهرمانی دست یافتند.

در رقابت های دو و میدانی که در ۱۱ ماده و با حضور ۸۰ نفر شرکت کننده برگزار شد همچنین آیلین کرامتی، فائزه نسائی، نجیبه شرشبی، صبا یعقوبی، سمیرا خداترس به ترتیب در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۱۵۰۰ مترو ۳ هزار متر موفق به کسب رتبه های برتر این میدان شدند.

گفتنی است این ورزشکاران با تصاحب عناوین قهرمانی این رقابت ها جواز حضور در رقابت های قهرمانی کشور که ۲۱ فروردین ماه در تهران برگزار می شود را کسب کردند.