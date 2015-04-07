به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم مصطفوی قبل از ظهر سه‌شنبه در درس خارج فقه خود که در مدرسه فیضیه برگزار شد با اشاره به حمله نظامی عربستان و هم‌پیمانانش به یمن اظهار کرد: «رَبِّ اِنّی مَغْلوب فَانْتَصِر» زبان حال شیعیان یمن است و از آن طرف هم جوابش این است که «اِنْ كُنْتَ عَبْدي فَاَصْطَبِر» نصرت خواهد آمد اما صبر می‌خواهد و مقاومت و امید به فرج.

وی اضافه کرد: جمله دیگری ما و شما اضافه می‌کنیم که حالا که خداوند لطف کرده که از نعمت دعا بهره‌مند هستیم در دعاهایمان مردم یمن را فراموش نکنیم.

این استاد درس خارج تأکید کرد: تنها جرم مردم یمن شیعه بودنشان است و عناد و دشمنی اصلی طرف مقابل که با تمام قوا وارد جنگ شده هم به دلیل نفوذ شیعیان است.