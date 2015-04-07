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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

آیت‌الله مصطفوی:

تنها جرم یمنی‌ها شیعه‌بودن است

تنها جرم یمنی‌ها شیعه‌بودن است

قم - استاد درس خارج فقه دلیل حمله عربستان به یمن را دشمنی آل سعود با نفوذ شیعیان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم مصطفوی قبل از ظهر سه‌شنبه در درس خارج فقه خود که در مدرسه فیضیه برگزار شد با اشاره به حمله نظامی عربستان و هم‌پیمانانش به یمن اظهار کرد: «رَبِّ اِنّی مَغْلوب فَانْتَصِر» زبان حال شیعیان یمن است و از آن طرف هم جوابش این است که «اِنْ كُنْتَ عَبْدي فَاَصْطَبِر» نصرت خواهد آمد اما صبر می‌خواهد و مقاومت و امید به فرج.

وی اضافه کرد: جمله دیگری ما و شما اضافه می‌کنیم که حالا که خداوند لطف کرده که از نعمت دعا بهره‌مند هستیم در دعاهایمان مردم یمن را فراموش نکنیم.

این استاد درس خارج تأکید کرد: تنها جرم مردم یمن شیعه بودنشان است و عناد و دشمنی اصلی طرف مقابل که با تمام قوا وارد جنگ شده هم به دلیل نفوذ شیعیان است.

 

کد مطلب 2528563

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