مشاور امورمالي و اداري و مديركل هسته گزينش سازمان تربيت بدني منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري" مهر" درحكم محمد تقي خزايي كميجاني آمده است: " با توجه به سوابق مفيد و تجربيات ارزشمندتان به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت مشاور رييس سازمان در امورمالي و اداري منصوب مي نمايم.

ازخداوند متعال توفيق روزافزون در رده خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي را براي جنابعالي مسالت مي نمايم."

همچنين دربخشي ازحكم محمدرضا رشيدي مديرهسته گزينش سازمان آمده است: " با عنايت به تجارب وسوابق مديريتي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به سمت مدير هسته مركزي گزينش سازمان تربيت بدني منصوب مي گرديد. با تاكيد براينكه سرمايه هاي انساني بعنوان مهمترين منبع حركت، تكامل وبقاي هرسازماني بشمار مي روند، انتظاردارم ضمن رعايت حرمت وكرامت انسانها نسبت به گزينش نيروهاي متدين وكارآمد اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به نيروي لايزال الهي وبا هماهنگي باهيات عالي وهيات مركزي گزينش درانجام امورمحوله موفق ومويد باشيد."

گفتني است: محمدرضا رشيدي پيش ازاين مديركل گزينش شهرداري تهران بوده است ومحمد تقي خزايي كميجاني نيزپيش ازاين عضوهيات مديره ومعاون اداري مالي شركت خدمات مهندسي شهرتهران، مشاورمالي سازمان مهندسي وعمراني شهرداري تهران، كارشناس رسمي دادگستري دررشته حسابداري وحسابرسي بوده است.